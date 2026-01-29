منتخب مصر لليد وأستون فيلا بالدوري الأوروبي، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية والهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والدوري الأوروبي.

وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي × سموحة - 5 مساء | أون سبورت 1

غزل المحلة × طلائع الجيش - 8 مساء | أون سبورت 2

مودرن سبورت × الإسماعيلي - 8 مساء | أون سبورت 1

مباريات اليوم في أمم أفريقيا لكرة اليد

زامبيا × أوغندا - 10 صباحًا

نيجيريا × غينيا - 11:30 صباحًا | أون سبورت 1

كينيا × بنين - 12 ظهرًا

رواندا × الجابون - 2 ظهرًا

أنجولا × المغرب - 2 ظهرًا | أون سبورت 1

الكاميرون × الكونغو برازفيل - 4 عصرًا

مصر × كاب فيردي (نصف النهائي) - 4:30 عصرًا | أون سبورت 2

الجزائر × تونس (نصف النهائي) - 7 مساء

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

باناثينايكوس × روما - 10 مساء | بي إن سبورت 2

ريال بيتيس × فينورد - 10 مساء | بي إن سبورت 6

بورتو × جلاسكو رينجرز - 10 مساء | بي إن سبورت 7

ليون × باوك سالونيكا - 10 مساء | بي إن سبورت 4

نوتينجهام فورست × فيرينكفاروسي - 10 مساء | بي إن سبورت 3

شتوتجارت × يونج بويز - 10 مساء | بي إن سبورت 8

أستون فيلا × ريد بول سالزبورج - 10 مساء | بي إن سبورت 1

ستيوا بوخارست × فنريخشة - 10 مساء

سلتيك × أوتريخت - 10 مساء

سرفينا زازفيزدا × سيلتا فيجو - 10 مساء

ليل × فرايبورج - 10 مساء | بي ان سبورت 5

ميتييلاند × دينامو زغرب - 10 مساء

جو أهيد إيجلز × سبورتنج براجا - 10 مساء

لودوجوريتس × نيس - 10 مساء

جينك × مالمو - 10 مساء

بازل × فيكتوريا بلزن - 10 مساء

شتورم جراتس × بران - 10 مساء

