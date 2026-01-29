الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفع 100 دولار في ساعة، الذهب يواصل صعوده التاريخي ويتجاوز 5500 دولار

سعر الذهب اليوم،
سعر الذهب اليوم، فيتو
18 حجم الخط

قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى لم يبلغه من قبل ووصل إلى 5511.79 دولار للأوقية اليوم الخميس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 5511.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ساعة واحدة من بلوغه  في بورصة نيويورك 5411 دولارًا للأوقية “الأونصة”.

وقال توني ⁠سيكامور محلل السوق لدى "آي.جي": "تغذي المكاسب عمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية، والزخم المستمر من الصناديق التي تتبع ‌الاتجاهات، والطلب القوي ​على أصول الملاذ الآمن مع بيع الأصول عالية المخاطر".

وأضاف "على الرغم من أن طبيعة الارتفاع تشير إلى أن التراجع ليس بعيدا، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات داعمة طوال عام 2026، مما يجعل أي انخفاضات فرصا جذابة للشراء".

وكان سعر الذهب قد تجاوز مستوى 5247 دولارا للأونصة في تعاملات الأربعاء المبكرة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، ومواصلا موجة صعود تاريخية مدفوعة بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وارتفع الذهب بأكثر من 21 بالمئة منذ بداية 2026، وهو ما يضاف إلى مكاسب حققها العام الماضي بأكثرمن 64 بالمئة بسبب عوامل منها استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، ومشتريات البنوك المركزية القوية.

ويتوقع دويتشه بنك وسوسيتيه جنرال أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأونصة في 2026، مما يسلط الضوء على وجود آفاق لتحقيق المزيد من المكاسب.

وقال دويتشه بنك "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأوقية عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".

كما قال مورجان ستانلي الإثنين، إن الذهب ربما يواصل الصعود، مشيرا إلى احتمال وصوله إلى 5700 دولار للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الذهب المعاملات الفورية توني ⁠سيكامور محلل السوق لدى آي جي البنوك المركزية دويتشه بنك
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

انخفاض النترات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قانون الإيجار القديم، بولاق أبو العلا خالية من المناطق الاقتصادية والسبتية من المناطق المتميزة

خريطة ندوات جناح الأزهر الشريف اليوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عضو بـ"قومي حقوق الإنسان" يكشف مواصفات طلبات الإحاطة الفاعلة لإجبار الحكومة على الرد

كرة اليد، مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يسقط على ملعبه بثلاثية أمام سبورتنج لشبونة

ارتفع 100 دولار في ساعة، الذهب يواصل صعوده التاريخي ويتجاوز 5500 دولار

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية