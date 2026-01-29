رد صادم من ميلان الإيطالي على أنباء التفاوض مع إمام عاشور (فيديو)

18 حجم الخط

حسم المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن التقارير التي تحدثت عن رغبة النادي في التعاقد مع إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب قناة "أون تايم سبورتس" نفى المدير الرياضي بشكل قاطع وجود أي مفاوضات لضم إمام عاشور، أو حتى نية لمتابعته خلال الفترة الحالية أو حتى السؤال عنه.

وكان عاشور خطف الأنظار خلال كأس أمم إفريقيا 2025 التي أُقيمت في المغرب، إلى جانب ظهوره المميز مع الأهلي في البطولات المحلية والقارية هذا الموسم؛ ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الخارجية، وسط حديث عن ترقّب عروض من أندية إنجليزية.



وعلى الصعيد الدولي، أسهم إمام عاشور في احتلال منتخب مصر المركز الرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بعدما صنع هدفين خلال الفوز على كوت ديفوار في الدور ربع النهائي.

محليًّا، شارك عاشور في فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الماضية من دوري نايل للمحترفين، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكان إمام عاشور انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

ويُتم اللاعب عامه الثامن والعشرين خلال شهر فبراير المقبل، وشارك هذا الموسم في 5 مباريات فقط بمختلف المسابقات، صنع خلالها 3 أهداف دون أن يسجل حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.