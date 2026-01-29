الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)

اللقطات الأولى لحريق
اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر، فيتو
18 حجم الخط

أظهرت مقاطع فيديو لحظة نشوب حريق هائل في 4 منازل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر.

وأظهرت مقاطع الفيديو، وصول ألسنة النيران لعنان السماء وسط أصوات استغاثة قائلة: "ربنا يسترها على أهالي المنشية ومنطقة الزرايب".

 

حريق الزرايب بمنشية ناصر

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب  (حي منشأة ناصر) بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بوجود١٠ سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن.

 

محافظ القاهرة يتابع حريق الزرايب

ويتابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمنزل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر وامتد إلى 3 منازل مجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة الزرايب حى منشأة ناصر حريق هائل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة حريق الزرايب بمنشية ناصر السيدة عائشة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)

انخفاض النترات وارتفاع اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

قانون الإيجار القديم، بولاق أبو العلا خالية من المناطق الاقتصادية والسبتية من المناطق المتميزة

كيف يزيد بنك القاهرة إقبال العملاء على فتح المحافظ الإلكترونية؟

كرة اليد، منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية