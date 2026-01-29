اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)

18 حجم الخط

أظهرت مقاطع فيديو لحظة نشوب حريق هائل في 4 منازل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر.

وأظهرت مقاطع الفيديو، وصول ألسنة النيران لعنان السماء وسط أصوات استغاثة قائلة: "ربنا يسترها على أهالي المنشية ومنطقة الزرايب".

حريق الزرايب بمنشية ناصر

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب (حي منشأة ناصر) بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بوجود١٠ سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن.

محافظ القاهرة يتابع حريق الزرايب

ويتابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمنزل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر وامتد إلى 3 منازل مجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.