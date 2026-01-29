أجندة فعاليات اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

18 حجم الخط

تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، وسط إقبال جماهيري لافت ومشاركة دولية واسعة، مما يعزز مكانة المعرض كأبرز حدث ثقافي في المنطقة العربية.

أجندة فعاليات اليوم الثامن من معرض الكتاب

وتحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، يواصل المعرض أنشطته الثقافية المكثفة في يومه الثامن، اليوم الخميس 29 يناير، مقدما وجبة فكرية دسمة تتنوع بين الندوات القانونية، والنقد الأدبي، والقضايا الإفريقية المعاصرة.

القاعة الرئيسية (بلازا 1)

تشهد القاعة الرئيسية انطلاقة قوية في تمام الساعة الـ12 بلقاء تحت عنوان "الدرع والسيف القانوني للدولة"، يتعرض خلاله الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الدور المحوري للهيئة.

وفي إطار الاحتفاء بشخصية المعرض، الأديب العالمي نجيب محفوظ، تعقد ندوة في تمام الـ2 بعنوان "حدود التجريب عند نجيب محفوظ"، يشارك فيها نخبة من النقاد والأدباء هم: د. محمد بدوي، د. محمود عبد الباري، د. هشام زغلول، والروائي الجزائري واسيني الأعرج.

ويليها ندوة "قضايا معاصرة" التي تناقش مسلسل "كارثة طبيعية" من منظور اجتماعي وصحي، بحضور أبطال العمل كمال أبو رية، محمد سلام، جهاد حسام الدين، وحسام عبد الغفار، وبمشاركة النائب أحمد فتحي، وإخراج حسام حامد وتأليف أحمد عاطف فياض.

وتختتم فعاليات القاعة باللقاء الفكري مع الشاعر الكبير أدونيس، ويديرها الدكتور أحمد مجاهد.

القاعة الدولية (بلازا 2)

تفتح القاعة الدولية أبوابها في الـ12 لمناقشة "اتجاهات التعليم والبحث العلمي في مصر ورومانيا".

وفي تمام الـ2، تستعرض ندوة "تجارب ثقافية" دور المكتبات العربية في دعم المبادرات الرقمية، بمشاركة إنتصار صغيرون من السودان، والسفير رضا الطايفي، ود. عبد العزيز المسلم من الشارقة، ود. عبير صبحي.

كما تشهد القاعة في تمام ال4 استضافة الكاتبة التشيكية تيريزا بوتشكوفا لمناقشة كتابها "الحياة رائعة" في حوار يديره د. عمرو شطوري

ويختتم اليوم بعرض لمجموعة من الكتب المترجمة للعربية بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

كاتب وكتاب (بلازا 1)

وتستضيف منصة "كاتب وكتاب" سلسلة من المناقشات النقدية، تبدأ ببحث "السرد الوسائطي" للدكتور وصفي ياسين.

ثم تنتقل في ال2 لمناقشة "المسرح الشعبي في مصر" للكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا.

وفي ال4، تسلط الضوء على "موسوعة آلهة الدم" للمستشار طاهر الخولي، بمشاركة جميل عفيفي ود. محمد فايز فرحات، ويديره خالد عكاشة.

وتختتم اللقاءات بمناقشة كتاب "مملكة الله" للدكتور محمد بدوي، بمشاركة د. سمير مرقس ود. طارق النعمان.

الصالون الثقافي (بلازا 2)

ويحتفي الصالون الثقافي في الـ١٢، بـ مئوية أحمد سعيد، مؤسس صوت العرب، في ندوة تجمع رواد الإعلام: فهمي عمر، محمد مرعي، ميرفت رجب، هالة الحديدي، وعبد الوهاب قتاية.

وفي ال2، تقام ندوة حول "الكتابة الجديدة" يشارك فيها مبدعون من العراق والإمارات وتونس والبحرين.

وفي ال4، تقام احتفالية بعنوان "ثمانون عاما والشعر يروى" تكريما للشاعر محمد سليمان.

كما يشهد الصالون في الـ6، لقاء خاص مع الفنان سامح حسين تديره الإعلامية نانسي إبراهيم.

قاعة المؤتمرات (بلازا 1)

وتخصص قاعة المؤتمرات يوم كامل للقارة السمراء تحت عنوان "أفريقيا في عام: قراءة في التحديات والتحولات".

ويفتتح المؤتمر الدكتور السيد فليفل، وتتناول الجلسات قضايا شائكة تشمل:

تطورات الأزمات في السودان وليبيا.

مشكلة أرض الصومال وأثرها على الاستقرار الإقليمي.

الأدب الأفريقي والقضايا المعاصرة.

مستقبل الاستثمار في أفريقيا.

الندوات المتخصصة (بلازا 1)

تعقد مائدة مستديرة موسعة لرسامي كتب الأطفال في تمام الساعة ال٢، ومن المقرر ان تضم نخبة من الفنانين منهم دعاء العدل ومحسن عبد الحفيظ.

كما تناقش ندوة متخصصة في تمام الساعة ال4، "جرائم انتهاك البيانات في الفضاء السيبراني".

وبينما تستعرض ندوة أخرى في تمام الساعة ال6، رؤية الأدباء العرب لمصر بمشاركة أدباء من موريتانيا، ليبيا، الأردن، فلسطين، واليمن.

