قرارات الكاف على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي “كاف”، عقوبات نهائي كأس أمم أفريقيا، بين المغرب والسنغال، التي جمعت المنتخبين، ضمن مباريات المباراة النهائية للبطولة.

وجاءت قرارات الكاف ضد السنغال والمغرب كالتالي:

- إيقاف باب ثياو المدير الفني للسنغال 5 مباريات أفريقيًّا وتغريمه 100 ألف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي.

- إيقاف شيخ باروي ندياي لاعب السنغال لمباراتين أفريقيًّا بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

- إيقاف إسماعيلا سار لاعب السنغال لمباراتين أفريقيًّا بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم.

- غرامة قدرها 600 ألف دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم بسبب السلوك غير اللائق لمشجعيه وللاعبين والجهاز الفني + غرامة 15 ألف دولار بسبب تلقي 5 من لاعبيه إنذارات.

- إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين إفريقيًا بسبب سلوكه غير الرياضي.

- إيقاف اسماعيل الصيباري 3 مباريات أفريقيًّا وتغريمه 100 ألف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي.

- تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 200,000 دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب.

- تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم مبلغ 100,000 دولار لسوء سلوك لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، الذين اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) وعرقلوا عمل الحكم.

- غرامة قدرها 15000 دولار أمريكي على الاتحاد المغربي لكرة القدم لاستخدامه أشعة الليزر من قبل مشجعيه.

