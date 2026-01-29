رودريجيز تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فنزويلا

18 حجم الخط

أعلن وزير الدفاع في فنزويلا، فلاديمير بادرينو لوبيز، الأربعاء، أن ديلسي رودريجيز، الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ستتلقى الشرَفَ العسكري الذي يخولها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية.



وجاء الإعلان خلال رسالة نشرها بادرينو لوبيز على قناة تيليجرام، أشار فيها إلى أن هذا المنصب يُمنح لرودريجيز وفق الدستور المحلي ولتفسير حديث لصالح الشرعية من غرفة الدستور في المحكمة العليا للعدل.

وأكد أن المؤسسة العسكرية ستعمل وفق الأطر الدستورية وتحت قيادة رودريجيز.

وأشار بادرينو لوبيز إلى أن تكريم رودريغيز بهذا الدور يحمل طابعًا رمزيًّا ويؤكد دعم القوات المسلحة الوطنية البوليفارية لقيادتها في الدفاع عن الوطن والمحافظة على السلام والاستقرار. كما دعا الشعب إلى فهم أهمية الولاء والتماسك في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.



ويسجل هذا الحدث تعيين رودريجيز كأول امرأة تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية في تاريخ فنزويلا.



وفي 3 يناير، شنَّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.



ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.



وأصبحت ديلسي رودريجيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس.

ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.



يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.