لا يليق بالرئيس، أول انتقاد علني لـ ميلانيا ترامب على تصرفات زوجها

ذكرت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، أن رقصات زوجها تكون غير مناسبة أحيانًا.



وفي بث لقناة "فوكس نيوز" شاركت فيه ميلانيا قالت: "في لحظات معينة أحب ذلك. وفي بعض الأيام كان الأمر غير مناسب، وقد أخبرته بذلك".

وأكدت أن رقصات زوجها تمنح الناس "السعادة والمرح".

كما اعترفت سيدة أمريكا الأولى بأنها رقصت أيضًا على إحدى الأغاني المفضلة للرئيس، YMCA، في حفل تنصيبه، مشيرة إلى أن نسختها تختلف عن رقصة زوجها.

وكان ترامب نفسه قد ذكر سابقًا أن السيدة الأولى تكره حركاته عندما يرقص. ووفق كلامه، قالت له إن ذلك "لا يليق بالرئيس".

غالبًا ما ينهي ترامب خطاباته بالرقص، ولديه حركات مميزة وألحان مفضلة.

