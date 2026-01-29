بعد انبهاره بأظافرها، دونالد ترامب يمنح نيكي ميناج البطاقة الذهبية (صور)

18 حجم الخط

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البطاقة الذهبية، لمغنية الراب نيكي ميناج، والتي بموجبها تحصل نيكي على الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت نجمة الراب المشهورة نيكي ميناج دعمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية رسمية أمس الأربعاء في وزارة الخزانة الأمريكية.



وقالت ميناج، خلال قمة ترويجية لحسابات استثمارية حكومية جديدة مخصصة للأطفال، إنها "المعجبة رقم واحد" بترامب، مؤكدة أن الانتقادات التي يتعرض لها تزيدها إصرارًا على دعمه.

وأضافت أن حملات التشويه ضد ترامب لن تنجح، معتبرة أن لديه "قوة كبيرة" خلفه وأن "الله يحميه".

وظهرت ميناج وترامب خلال الفعالية وهما يمسكان أيدي بعضهما لمدة 30 ثانية تقريبًا على المنصة.

يذكر أن ميناج لم تعلن تأييدها لترامب خلال حملاته الانتخابية السابقة، لكنها أشادت العام الماضي بموقفه الداعم للمسيحيين في نيجيريا.

وخصصت الفنانة مبالغ مالية كبيرة لما يسمى "حسابات ترامب" الاستثمارية لأطفال معجبيها، حيث تمنح الحكومة الفيدرالية كل مولود جديد 1000 دولار في هذه الحسابات.

وعبرت النجمة الأمريكية عن اعتقادها بأهمية التعليم المالي للشباب، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه الحسابات في صغرها كان سيغير حياتها.

بدوره أشاد ترامب بميناج خلال الفعالية، وعلق بطريقته الخاصة على أظافرها الطويلة المميزة قائلًا إنه قد يترك أظافره تنمو اقتداء بها.

جدير بالذكر أن عددًا من فناني الراب الأمريكيين أعلنوا تأييدهم لترامب في السنوات الأخيرة، مستشهدين بسياساته غير التقليدية وأسلوب حياته الباذخ.

