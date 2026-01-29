الخميس 29 يناير 2026
أخبار مصر

ارتفاع الأمواج 3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة البحرية بـ 7 سواحل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل “السلوم، مطروح، العلمين، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الاسكندرية”.

وأشارت إلى أن تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة، حالة الطقس اليوم الخميس

الطقس الآن، رياح ورمال وأتربة على الصعيد والبحر الأحمر


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10

