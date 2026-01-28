الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

موسكو تنفي مقتل 1.2 مليون جندي روسي في أوكرانيا، وبوتين مستعد للقاء زيلينسكي

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو
18 حجم الخط

روسيا، أكد يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الحرب في أوكرانيا.

مستشار الرئيس الروسي يؤكد استعداد بوتين للقاء زيلينسكي 

مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، للتلفزيون الروسي الرسمي في الكرملين، بأن روسيا لم تستبعد قط مثل هذا اللقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وأضاف يوري أوشاكوف، أنه إذا كان زيلينسكي مستعدا حقا لإجراء محادثات، فيمكنه القدوم إلى العاصمة الروسية "موسكو"، مضيفا أن بوتين قد صرح بذلك عدة مرات.

الكرملين ينفي مقتل 1.2 مليون جندي روسي فى أوكرانيا

وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، مزاعم دراسة أصدرها مركز أبحاث أمريكي، تفيد بأن روسيا تكبدت خسائر بشرية تقترب من 1.2 مليون منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وأضاف أنه لا ينبغي النظر إلى مثل هذه التقارير على أنها موثوقة.

دراسة أمريكية تؤكد مقتل 1.2 مليون جندي روسي في حرب أوكرانيا

وزعمت الدراسة، التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS ، ومقره العاصمة الأمريكية “واشنطن”، أنه بالمعدلات الحالية، يمكن أن تصل الخسائر البشرية الروسية والأوكرانية مجتمعة إلى مليوني شخص بحلول ربيع عام 2026، وهو رقم صادم في ظل استمرار الحرب.

وأوضحت مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، التي نُشرت، الثلاثاء، أن ما يقرب من 1.2 مليون جندي روسي وما يقرب من 600 ألف جندي أوكراني سقطوا أو أصيبوا أو فقدوا. وهذا من شأنه أن يرفع إجمالي عدد الضحايا في كلا البلدين إلى ما يقرب من 1.8 مليون، بعد ما يقرب من 4 سنوات من الحرب، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

أوكرانيا: زيلينسكي مستعد لعقد لقاء مع بوتين بشأن أراضي النزاع

رويترز: استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة مطلع فبراير

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين روسيا زيلينسكي الكرملين بوتين وزيلينسكي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 1 2 مليون جندي روسي الحرب في أوكرانيا CSIS

مواد متعلقة

تمسكت بـ صيغة أنكوراج، روسيا تصر على تنازل أوكرانيا عن كامل منطقة دونباس

بمسيرات "شاهد" الإيرانية، روسيا تقصف كييف وخاركيف أكبر مدن أوكرانيا (فيديو)

بوتين يبحث عملية السلام في أوكرانيا مع مبعوثي ترامب اليوم

لافروف: إدارة ترامب الوحيدة التي استطاعت فهم الأسباب الجذرية لأزمة أوكرانيا

ads

الأكثر قراءة

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الدوري المصري، تعادل 1/1 بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة لـ مؤمن زكريا بأجهزة طبية على إنستجرام تثير قلق جماهيره

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية