أوكرانيا: زيلينسكي مستعد لعقد لقاء مع بوتين بشأن أراضي النزاع

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي مستعد لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف بحث القضايا المتعلقة بالأراضي التي تشهد نزاعًا مشتركًا بين البلدين، في إطار مساعي كييف للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.

اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي يهدف إلى معالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالحرب

وأوضح سيبيها أن الاستعداد الأوكراني لعقد هذا اللقاء يأتي ضمن جهود شاملة لمعالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالحرب، بما يشمل تحديد خطوط التهدئة، تسوية النزاعات الإقليمية، وضمان وقف التصعيد العسكري في المناطق المتنازع عليها.

كييف تؤكد التزامها بالمسار الدبلوماسي رغم التوترات المستمرة مع روسيا

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن الحكومة الأوكرانية لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي لحل النزاع، معتبرة أن أي لقاء مع القيادة الروسية يجب أن يسهم في إحراز تقدم ملموس على الأرض وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ.

خطوة محتملة نحو مفاوضات أوسع لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا

استعداد زيلينسكي لعقد اللقاء قد يمهد الطريق لمفاوضات أوسع تشمل قضايا حدودية وأمنية وإنسانية، مع التركيز على التوصل إلى اتفاقيات تضمن استقرارًا طويل الأمد وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

يأتي هذا فيما قالت الحكومة في ألمانيا في بيان صادر عنها أمس الاثنين: لا نستطيع تزويد أوكرانيا بمنظومات باتريوت جديدة.

وفي السياق ذاته قال أمين عام حلف "الناتو" مارك روته، أمس الإثنين: إن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب منها تقديم تنازلات إقليمية، مشددا على أن القرار النهائي في هذه المسألة يقع على عاتق كييف وحدها.

