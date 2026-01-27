الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوكرانيا: زيلينسكي مستعد لعقد لقاء مع بوتين بشأن أراضي النزاع

أوكرانيا: زيلينسكي
أوكرانيا: زيلينسكي مستعد لعقد لقاء مع بوتين
18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي مستعد لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف بحث القضايا المتعلقة بالأراضي التي تشهد نزاعًا مشتركًا بين البلدين، في إطار مساعي كييف للتوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.

اللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي يهدف إلى معالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالحرب

وأوضح سيبيها أن الاستعداد الأوكراني لعقد هذا اللقاء يأتي ضمن جهود شاملة لمعالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالحرب، بما يشمل تحديد خطوط التهدئة، تسوية النزاعات الإقليمية، وضمان وقف التصعيد العسكري في المناطق المتنازع عليها.

كييف تؤكد التزامها بالمسار الدبلوماسي رغم التوترات المستمرة مع روسيا

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن الحكومة الأوكرانية لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي لحل النزاع، معتبرة أن أي لقاء مع القيادة الروسية يجب أن يسهم في إحراز تقدم ملموس على الأرض وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ.

خطوة محتملة نحو مفاوضات أوسع لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا

استعداد زيلينسكي لعقد اللقاء قد يمهد الطريق لمفاوضات أوسع تشمل قضايا حدودية وأمنية وإنسانية، مع التركيز على التوصل إلى اتفاقيات تضمن استقرارًا طويل الأمد وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

يأتي هذا فيما قالت الحكومة في ألمانيا في بيان صادر عنها أمس الاثنين: لا نستطيع تزويد أوكرانيا بمنظومات باتريوت جديدة.

 وفي السياق ذاته قال أمين عام حلف "الناتو" مارك روته، أمس الإثنين: إن تحقيق السلام في أوكرانيا يتطلب منها تقديم تنازلات إقليمية، مشددا على أن القرار النهائي في هذه المسألة يقع على عاتق كييف وحدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا زيلينسكي بوتين روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الروسي

مواد متعلقة

الكرملين: بوتين يجري محادثات غدا مع أحمد الشرع

ألمانيا: لا نستطيع تزويد أوكرانيا بمنظومات باتريوت جديدة

روسيا تؤكد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا وأمريكا

زيلينسكي: روسيا شنت 370 هجوما بطائرات مسيرة و21 صاروخا على منشآت للطاقة الأوكرانية
ads

الأكثر قراءة

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

سميح ساويرس: 60% من نجاح الإنسان في حياته العملية يعتمد على الحظ

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

المزيد
الجريدة الرسمية