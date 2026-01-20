الثلاثاء 20 يناير 2026
لافروف: إدارة ترامب الوحيدة التي استطاعت فهم الأسباب الجذرية لأزمة أوكرانيا

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هي الإدارة الأمريكية الوحيدة التي تمكنت من فهم الأسباب الجذرية لأزمة أوكرانيا. 

إدارة ترامب اقترحت حلولا للأزمة الأوكرانية

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي أجمل فيه نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025": "اقترحت إدارة ترامب حلولا للأزمة الأوكرانية تأخذ في الاعتبار ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع".

زيلينسكي يحاول بشكل هستيري فرض فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا 

وتابع: "يحاول فلاديمير زيلينسكي وأوروبا بشكل هستيري فرض فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا. لكننا لن نسمح لنظام زيلينسكي بالهدنة لإعادة تسليحه والحشد ضد روسيا مجددا". 

وأضاف: "يتحدثون عن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا. حينما يتحدثون عن "الأمن في أوروبا" والضمانات الأمنية التي تمنح للنظام النازي الحالي في أوكرانيا، لا يتحدثون عن إعادة الحقوق للناطقين بالروسية ومنع اللغة والكنيسة الروسية في أوكرانيا".  

التسامح والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على حقوق الأقليات

ولفت لافروف إلى أن "اللغة والثقافة والكنيسة وردت في خطة الرئيس ترامب للتسوية، فيما مقترح أوروبا وزيلينسكي لم يتضمن هذه النقاط، ويتحدث بشكل عام عن التسامح والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على حقوق الأقليات".

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، طالب في رسالة فيديو نُشرت على قناته في تلجرام، أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي المخزنة في المستودعات إلى أوكرانيا.

زيلينسكي: نحن بحاجة إلى ي إمدادات صواريخ الدفاع الجو من مستودعات في أوروبا

وقال زيلينسكي: "الأولوية القصوى هي لصواريخ الدفاع الجوي... نحن بحاجة إلى إمدادات من مستودعات في أوروبا. هناك صواريخ في المستودعات، ونحن نعلم ذلك، نعلم كل شيء عن هذا الموضوع". 

