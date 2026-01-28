رويترز: استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة مطلع فبراير

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وكالة رويترز باستئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من فبراير، في خطوة تعكس تحركًا دبلوماسيًا جديدًا لإحياء قنوات التواصل بين موسكو وكييف.



مشاركة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية في توقيت حساس



وبحسب المصادر، تأتي هذه الجولة بمشاركة مباشرة من الأطراف الثلاثة، في توقيت يشهد تصعيدًا ميدانيًا وتزايدًا في الضغوط الدولية لإيجاد مخرج سياسي للحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع.



ملفات معقدة على طاولة النقاش في مفاوضات روسيا وأوكرانيا



ومن المتوقع أن تتناول المحادثات قضايا جوهرية، أبرزها وقف إطلاق النار، ومستقبل الأراضي المتنازع عليها، إلى جانب الضمانات الأمنية، ودور الولايات المتحدة في أي ترتيبات سياسية أو أمنية محتملة خلال المرحلة المقبلة.



واشنطن بين الوساطة والدعم في الأزمة الروسية والأوكرانية



وتسعى الولايات المتحدة، بحسب مراقبين، إلى لعب دور مزدوج يجمع بين دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا، ومحاولة فتح مسار تفاوضي يحد من التصعيد مع روسيا، في ظل تعقيدات المشهد الدولي وتداخل الملفات الإقليمية.



آمال حذرة ومخاوف قائمة بشأن مسار التفاوض بين روسيا وأوكرانيا



ورغم الترحيب الحذر باستئناف المحادثات، يرى محللون أن فرص تحقيق اختراق حقيقي لا تزال محدودة، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه الأساسية، ما يجعل هذه الجولة اختبارًا جديدًا لجدية الأطراف في الانتقال من المواجهة إلى التفاوض.

