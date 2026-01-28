الأربعاء 28 يناير 2026
خارج الحدود

الكرملين بشأن استعداد زيلينسكي للقاء بوتين: ننتظره في موسكو

بوتين وزيلينسكي،
بوتين وزيلينسكي، فيتو
الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين، تعليقًا على تصريحات صادرة من الجانب الأوكراني بشأن استعداد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لعقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو «تنتظره في العاصمة الروسية»، في موقف يحمل دلالات سياسية واضحة حول شروط روسيا لأي حوار محتمل بين الطرفين.

الكرملين يتمسك بالإطار الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا لا تمانع من حيث المبدأ عقد لقاء على أعلى مستوى، لكنها ترى أن موسكو تمثل المكان الطبيعي والمنطقي لأي مفاوضات مباشرة، مشيرًا إلى أن المبادرة الأوكرانية يجب أن تُترجم بخطوات عملية وليست مجرد تصريحات إعلامية.

خلفية التصريحات الأوكرانية حول اللقاء مع بوتين

وجاء رد الكرملين بعد إعلان وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيس زيلينسكي مستعد للقاء بوتين بهدف بحث القضايا المرتبطة بالأراضي التي تشهد نزاعًا بين البلدين، وذلك في إطار مساعي كييف لمعالجة الملفات الجوهرية للحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

رسائل سياسية تتجاوز مسألة المكان

ويرى محللون أن إصرار موسكو على استضافة اللقاء في العاصمة الروسية يعكس رغبتها في فرض شروطها التفاوضية وإظهار موقع القوة، في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطًا عسكرية واقتصادية متزايدة، إلى جانب دعوات غربية متكررة لفتح مسار سياسي ينهي النزاع.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد ميداني متواصل وتباين واضح في مواقف الطرفين بشأن شروط وقف إطلاق النار، ما يجعل فرص عقد لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي مرهونة بتوازنات ميدانية وسياسية معقدة، ودور الوسطاء الدوليين في تقريب وجهات النظر.

