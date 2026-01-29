الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البيئة: إنقاذ 3 سلاحف خضراء وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية

اطلاق السلحفاة
اطلاق السلحفاة
18 حجم الخط
ads

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق 3 سلاحف بحرية من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية، بعد إنقاذها وتأهيلها بمحافظتي الدقهلية والسويس، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة أن إحدى السلاحف التي تم إنقاذها جرى التعامل معها من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا بالمنصورة، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية وحي غرب المنصورة والإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، حيث تم نقلها إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل لتلقي الرعاية الصحية والبيطرية اللازمة، بعد إصابتها بكسور متعددة.

علاج السلحفاة وترقيمها

وأضافت أنه تم علاج السلحفاة وترقيمها برقم 85 وإطلاق اسم «إيريني» عليها، قبل إعادة إطلاقها في البحر، فيما تم إنقاذ السلحفتين الأخريين من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ليتم إطلاق السلاحف الثلاثة بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على التكيف ومواصلة حياتها في بيئتها الطبيعية.
 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن عمليات إنقاذ السلاحف البحرية تمثل نموذجًا متكاملًا للتنسيق المؤسسي والعمل البيئي المشترك بين مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية الكائنات المهددة بالانقراض، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. 

توزيع 1000 شنطة قماشية صديقة للبيئة 

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التنمية المحلية  القائم بأعمال وزير البيئة إلى قيام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا بتنفيذ حملة توعوية كبرى تحت شعار «معًا للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام»، حيث تم خلالها توزيع 1000 شنطة قماشية صديقة للبيئة في عدد من المولات وأماكن التسوق والسوبر ماركت، ضمن فعاليات الاحتفال بـاليوم الوطني للبيئة، بهدف رفع الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على استخدام البدائل المستدامة للأكياس البلاستيكية.

جدير بالذكر أن اليوم الوطني للبيئة هذا العام يُقام تحت شعار «الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة (الطاقة المتجددة ودعم مسار الاستدامة)»، ويوافق 27 يناير من كل عام، تخليدًا لذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994). 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة البيئة يوم البيئة الوطني السلاحف الخضراء التنوع البيولوجي الاقتصاد الازرق الأكياس البلاستيكية جهاز شؤون البيئة محمية أشتوم الجميل

مواد متعلقة

البيئة تبدأ تفعيل "المسئولية الممتدة للمنتج" لمخلفات أجهزة الاتصالات

الزراعة تُفعل التحصيل الإلكتروني لصرف الأسمدة المدعمة في 6 محافظات

تشريح السلاحف البحرية لأول مرة، ماذا يحدث بمركز أشتوم الجميل؟

استعدادات الجيزة لاستقبال الشهر المبارك.. إقامة المعرض الرئيسي لـ«أهلًا رمضان» بفيصل وافتتاح 20 معرضًا بالتوازي.. وتجهيز 635 مسجدًا لصلاة التراويح

"القومي للبحوث" يبحث سبل دعم الابتكار والإنتاج المعرفي

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بنسبة نجاح 85.29%، محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

جنون الذهب يستمر وهذا العيار يصعد إلى 8450 جنيها

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

البيئة: إنقاذ 3 سلاحف خضراء وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية

المقاولون يعلن ضم أحمد فؤاد لاعب فاركو

خدمات

المزيد

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية