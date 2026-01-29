البيئة: إنقاذ 3 سلاحف خضراء وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق 3 سلاحف بحرية من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية، بعد إنقاذها وتأهيلها بمحافظتي الدقهلية والسويس، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة أن إحدى السلاحف التي تم إنقاذها جرى التعامل معها من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا بالمنصورة، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية وحي غرب المنصورة والإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، حيث تم نقلها إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل لتلقي الرعاية الصحية والبيطرية اللازمة، بعد إصابتها بكسور متعددة.

علاج السلحفاة وترقيمها

وأضافت أنه تم علاج السلحفاة وترقيمها برقم 85 وإطلاق اسم «إيريني» عليها، قبل إعادة إطلاقها في البحر، فيما تم إنقاذ السلحفتين الأخريين من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ليتم إطلاق السلاحف الثلاثة بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على التكيف ومواصلة حياتها في بيئتها الطبيعية.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن عمليات إنقاذ السلاحف البحرية تمثل نموذجًا متكاملًا للتنسيق المؤسسي والعمل البيئي المشترك بين مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحماية الكائنات المهددة بالانقراض، ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

توزيع 1000 شنطة قماشية صديقة للبيئة

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة إلى قيام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا بتنفيذ حملة توعوية كبرى تحت شعار «معًا للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام»، حيث تم خلالها توزيع 1000 شنطة قماشية صديقة للبيئة في عدد من المولات وأماكن التسوق والسوبر ماركت، ضمن فعاليات الاحتفال بـاليوم الوطني للبيئة، بهدف رفع الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على استخدام البدائل المستدامة للأكياس البلاستيكية.

جدير بالذكر أن اليوم الوطني للبيئة هذا العام يُقام تحت شعار «الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة (الطاقة المتجددة ودعم مسار الاستدامة)»، ويوافق 27 يناير من كل عام، تخليدًا لذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.