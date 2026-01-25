ترامب يتلقى دعوة من بوتين لزيارة روسيا، ما التفاصيل؟

18 حجم الخط

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة تاس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى خلال لقاء القمة في أنكوريج دعوة لزيارة روسيا.

الفكرة لم تشهد أي تفاعل عملي

وعند تعليقه على كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اقترح، عقب اجتماعه مع ترامب في أنكوريج، عقد الاجتماع التالي في موسكو، أضاف ريابكوف: “بالطبع، تم في أنكوريج توجيه دعوة إلى الرئيس ترامب لزيارة روسيا”.

وأشار ريابكوف إلى أن هذه الفكرة، لم تشهد أي تفاعل عملي منذ ذلك الحين.

روسيا: موقفنا ثابت لا يتزعزع

وقال نائب الوزير: “كما حال كل الأماكن المقترحة للتواصل بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، يبقى موقفنا ثابتا لا يتزعزع: الاتفاق على المحتوى أولا، ثم تحديد المكان”.

محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي في يوم 15 أغسطس محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة “إلمندورف-ريتشاردسون” العسكرية بأنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، فيما مثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

إعلان حالة الطوارئ العامة في 10 ولايات أمريكية

وعلى الجانب الآخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه قرر الموافقة على إعلان حالة الطوارئ العامة في 10 ولايات أمريكية بسبب الطقس.

ودق حكام أكثر من 12 ولاية ناقوس الخطر بشأن الطقس المضطرب المقبل، وأعلنوا حالة الطوارئ وحثوا السكان على البقاء في منازلهم.

وذكر في تدوينة عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أن تلك الولايات هي تينيسي، وجورجيا، وكارولاينا الشمالية، وماريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، وفرجينيا الغربية.

