المقاولون يعلن ضم أحمد فؤاد لاعب فاركو

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم اللاعب أحمد فؤاد لمدة 3 مواسم ونصف الموسم قادما من فريق فاركو، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعد أحمد فؤاد من العناصر المميزة في مركز وسط الملعب ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية رائعة.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم مدير الكرة وبعد رغبة وموافقة الكابتن سامي قمصان المدير الفني.

ويستعد المقاولون لمواجهة البنك الأهلي غدا الجمعة في ختام الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي

وتنطلق صافرة مباراة المقاولون أمام البنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساءً باستاد المقاولون يوم الجمعة المقبلة في ختام الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري.

موقف المقاولون والبنك الأهلي في الدوري المصري

ويحتل المقاولون المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

