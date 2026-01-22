بوتين يبحث عملية السلام في أوكرانيا مع مبعوثي ترامب اليوم

18 حجم الخط

يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خطة سلام محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق "أصبح قريبا إلى حد معقول".

وبحسب وكالة "رويترز"، تجري الولايات المتحدة محادثات مع روسيا، وبشكل منفصل مع كييف وعدد من القادة الأوروبيين بشأن مسودات مختلفة لخطة إنهاء الحرب في أوكرانيا. ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم وعود ترامب المتكررة بإبرام اتفاق.

ويتكوف: المحاثات الأوكرانية حققت تقدما كبيرا

جاء ذلك بعد يوم واحد من تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن المحادثات بشأن أوكرانيا حققت تقدما كبيرا، مؤكدا أن المفاوضات باتت محصورة في قضية خلافية واحدة فقط، لو يحددها.

وأشاد ويتكوف بقدرات فريق التفاوض الأوكراني، واصفًا إياه بـ"المذهل".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن إدارة ترامب هي الإدارة الأمريكية الوحيدة التي تمكنت من فهم الأسباب الجذرية لأزمة أوكرانيا.

زيلينسكي وأوروبا يحاولان فرض وقف إطلاق النار بشكل هستيري

وقال لافروف في مؤتمر صحفي أجمل فيه نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025: "اقترحت إدارة ترامب حلولا للأزمة الأوكرانية تأخذ في الاعتبار ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاع".

وأضاف: يحاول فلاديمير زيلينسكي وأوروبا بشكل هستيري فرض فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا. لكننا لن نسمح لنظام زيلينسكي بالهدنة لإعادة تسليحه والحشد ضد روسيا مجددا.

اللغة والثقافة والكنيسة ضمن خطة ترامب للتسوية

وأشار لافروف إلى أن "اللغة والثقافة والكنيسة وردت في خطة الرئيس ترامب للتسوية، فيما مقترح أوروبا وزيلينسكي لم يتضمن هذه النقاط، ويتحدث بشكل عام عن التسامح والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على حقوق الأقليات"، وفق قوله.

ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن هجمات روسية استهدفت مدينة كريفي ريج وسط أوكرانيا، وألحقت أضرارا بعدد من المباني والمنشآت، في وقت أعلنت فيه روسيا سقوط قتلى وجرحى جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة استهدف منشأة نفطية في جنوب البلاد.

هجمات عسكرية متبادلة بين موسكو وكييف

من جهته، قال حاكم مدينة كريفي ريج الأوكرانية أوليكسندر غانجا إن الهجوم الروسي نفذ باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، وتسبب بأضرار مادية في عدة مواقع داخل المدينة.

وفي المقابل، أفادت السلطات الروسية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، إثر هجوم أوكراني بطائرة مسيرة استهدف منشأة نفطية في جنوب روسيا.

وتقع مدينة كريفي ريج على بعد نحو 80 كيلومترا من خطوط المواجهة، وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتتعرض بشكل متكرر لهجمات روسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

