تمسكت بـ صيغة أنكوراج، روسيا تصر على تنازل أوكرانيا عن كامل منطقة دونباس

18 حجم الخط

أكدت موسكو، اليوم الإثنين، أن مسألة الأراضي لا تزال ذات أهمية جوهرية لروسيا عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا، وذلك بعد محادثات ثلاثية جرت في أبوظبي مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "ليس سرا أن هذا هو موقفنا الثابت وموقف رئيسنا؛ إن قضية الأراضي ذات أهمية جوهرية للجانب الروسي".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا: إن روسيا ستستولي بالقوة على كامل منطقة دونباس الأوكرانية، التي تسيطر قوات موسكو حاليا على 90% منها، ما لم تتخل كييف عنها في اتفاق سلام.

تمسك روسي بـ"صيغة أنكوراج"

كما نقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الكرملين، تمسك روسيا بما يعرف بـ"صيغة أنكوراج"، والتي تشير إلى تفاهمات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة ألاسكا في أغسطس 2025؛ وتستهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بتجميد خطوط القتال الحالية، مع اعتراف بسيطرة موسكو على منطقة دونباس بالكامل.

وقال المصدر: بموجب هذا الاتفاق، فإن أوكرانيا ستوافق على تسليم روسيا السيطرة على كامل منطقة دونباس مع تجميد الخطوط الأمامية في أماكن أخرى في شرق وجنوب أوكرانيا كشرط لأي اتفاق سلام مستقبلي.

وقالت كييف مرارا إنها لن تهدي روسيا الأراضي التي لم تتمكن موسكو من الفوز بها في ساحة المعركة؛ فيما نقلت وكالة "تاس" عن بيكسوف قوله إن موسكو تقيم بشكل إيجابي "المحادثات البناءة" بشأن أوكرانيا.

وانتهت المحادثات، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق، ولكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات في مطلع الأسبوع المقبل.

واشنطن تصف محادثات أبو ظبي بالبناءة

السبت الماضي، قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إنه جرى الاتفاق بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي.

وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "من المقرر أن تستكمل المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي؛ حيث كانت جولات المفاوضات التي عقدت يومي الجمعة والسبت بناءة"، مؤكدا عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعي إلى إنهاء للصراع الأوكراني.

توقعات باستئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية مطلع فبراير

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسئول أمريكي، أن المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تستأنف مطلع فبراير القادم في أبو ظبي.

يشار إلى أن عاصمة الإمارات العربية كانت قد شهدت اختتام مفاوضات استمرت يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف، تمت خلالها مناقشة قضايا أمنية ضمن إطار خطة السلام الأمريكية.

وعُقدت المفاوضات بشكل مغلق، وترأس الوفد الروسي فيها رئيس إدارة الأركان العامة للقوات المسلحة، الأدميرال إيجور كوستيوكوف، بمشاركة اللواء ألكسندر زورين في نقاشات تبادل الأسرى.

خطة واشنطن للحرب الروسية الأوكرانية

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر الماضي، وناقش الطرفان جوهر الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

تأكيد سيادة أوكرانيا

وتشمل الخطة تأكيد سيادة أوكرانيا، وإبرام اتفاقية عدم اعتداء بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، و"غزو" روسيا للدول المجاورة، وألا يتوسع حلف "الناتو" أكثر، وحصول أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة، وأن يقتصر حجم القوات المسلحة الأوكرانية على 600 ألف فرد، وأن توافق أوكرانيا على أن يؤكد دستورها عدم انضمامها إلى حلف "الناتو"، ويوافق الحلف الأطلسي على تضمين بند في نظامه الأساسي يقضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا مستقبلا.

كما تضم الخطة أيضا، موافقة الناتو على عدم تمركز قوات تابعة له في أوكرانيا، فضلا عن نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.