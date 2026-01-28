الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين لـ الشرع: ندعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها

بوتين وأحمد الشرع،
بوتين وأحمد الشرع، فيتو
18 حجم الخط

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الكرملين، في زيارة رسمية تعكس استمرار العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودمشق، وسط متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.


بوتين: العلاقات مع سوريا متجذرة وتتطور باستمرار


وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وسوريا «لها جذور عميقة»، مشيرًا إلى أنها تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، لافتًا إلى حرص موسكو على تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية مع دمشق.


تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وسوريا 


وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتبادل التجاري.

وأكد بوتين للشرع، أن عودة شرق الفرات إلى الدولة السورية خطوة مهمة.


بوتين يعلن استعداد روسي للمشاركة في إعادة الإعمار


وأعلن بوتين استعداد روسيا للمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا، مؤكدًا دعم موسكو لأي مسار يهدف إلى استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري.


بوتين يؤكد على دعم بلاده وحدة الأراضي السورية


وشدد بوتين على أن روسيا تدعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها، مهنئًا الرئيس أحمد الشرع على جهوده للحفاظ على وحدة البلاد في ظل التحديات الداخلية والخارجية.


الشرع: سوريا تجاوزت تحديات كبيرة


من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا تمكنت من تجاوز عقبات عديدة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التعاون مع روسيا لعب دورًا مهمًا في دعم الاستقرار وتعزيز صمود الدولة السورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين الشرع سوريا الرئيس الروسي دمشق موسكو الكرملين

مواد متعلقة

ترامب: أجريت مكالمة رائعة مع الشرع وتطورات إيجابية حول أوكرانيا وروسيا

الكرملين: بوتين يجري محادثات غدا مع أحمد الشرع

للمرة الثانية أحمد الشرع يزور الكرملين، بوتين يستقبل الرئيس السوري الأربعاء المقبل

خالد زكي يكتب: اقتتال طائفي وقتل على الهوية واستباحة للمجال الجوي بسوريا.. حنين لـ “زمن الأسد” بسبب فشل “رجال الشرع”
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الصعايدة طول عمرهم جدعان، نجيب ساويرس يشيد بشهامة قبطان مصري أنقذ مهاجرًا من الموت

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بعدم القدرة على التعايش مع الظروف الصعبة

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

المزيد
الجريدة الرسمية