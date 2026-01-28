بوتين لـ الشرع: ندعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها

18 حجم الخط

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نظيره السوري أحمد الشرع في قصر الكرملين، في زيارة رسمية تعكس استمرار العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودمشق، وسط متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.



بوتين: العلاقات مع سوريا متجذرة وتتطور باستمرار



وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وسوريا «لها جذور عميقة»، مشيرًا إلى أنها تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، لافتًا إلى حرص موسكو على تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية مع دمشق.



تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وسوريا



وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتبادل التجاري.

وأكد بوتين للشرع، أن عودة شرق الفرات إلى الدولة السورية خطوة مهمة.



بوتين يعلن استعداد روسي للمشاركة في إعادة الإعمار



وأعلن بوتين استعداد روسيا للمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا، مؤكدًا دعم موسكو لأي مسار يهدف إلى استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري.



بوتين يؤكد على دعم بلاده وحدة الأراضي السورية



وشدد بوتين على أن روسيا تدعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها، مهنئًا الرئيس أحمد الشرع على جهوده للحفاظ على وحدة البلاد في ظل التحديات الداخلية والخارجية.



الشرع: سوريا تجاوزت تحديات كبيرة



من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا تمكنت من تجاوز عقبات عديدة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التعاون مع روسيا لعب دورًا مهمًا في دعم الاستقرار وتعزيز صمود الدولة السورية.

