الإثنين 26 يناير 2026
خارج الحدود

للمرة الثانية أحمد الشرع يزور الكرملين، بوتين يستقبل الرئيس السوري الأربعاء المقبل

الشرع وبوتين فى لقاء
الشرع وبوتين فى لقاء سابق بينهما، فيتو
 يزور الرئيس السوري أحمد الشرع، العاصمة الروسية “موسكو”يوم الأربعاء المقبل، ويلتقي نظيره فلاديمير بوتين، بحسب تلفزيون سوريا الرسمى.

زيارة أحمد الشرع إلى روسيا 

 وكانت وكالة "رويترز"، نقلت الاثنين الماضى، عن خمسة مصادر سورية، قولهم إن روسيا تسحب قواتها من مطار في شمال شرق سوريا؛ في خطوة لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة التي تحاول حكومة دمشق السيطرة عليها من قبضة القوات الكردية.

 

زيارة الشرع إلى روسيا فى أكتوبر الماضى

 والتقى الشرع، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة له إلى روسيا شهر أكتوبر الماضى، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.

وقال الشرع حينها، في مستهل اللقاء إن سوريا تمرّ بمرحلة جديدة تسعى خلالها إلى إعادة بناء علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع الدول الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها روسيا الاتحادية، مشددًا على عمق الروابط التاريخية بين دمشق وموسكو.

وأثارت تلك الزيارة وقتها عاصفة من الجدل، ووضع مراقبون حينها مقارنات، كيف أن الشرع كان يقود سابقًا، هيئة تحرير الشام، التي "كانت تقصفها الطائرات الروسية في إدلب"، بينما الآن "يستقبله الرئيس بوتين".

عقب توقيع الاتفاق مع قسد، أحمد الشرع يجري اتصالات هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان

أحمد الشرع يصدر مرسوما جديدا بشأن الأكراد السوريين

 

 

