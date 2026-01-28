الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تنظم زيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام احتفالا بعيد الشرطة 74 (فيديو)

وزارة الداخلية تنظم
وزارة الداخلية تنظم زيارات للمستشفيات
18 حجم الخط

 نظمت  وزارة الداخلية في إطار الاحتفال بـعيد الشرطة74، عددًا من الزيارات إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام على مستوى الجمهورية، في لفتة إنسانية تعكس حرص الوزارة على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.


وشملت الزيارات الاطمئنان على الحالة الصحية والمعيشية للنزلاء والمرضى، وتقديم الدعم المعنوي لهم، إلى جانب توزيع هدايا رمزية، بما يسهم في إدخال البهجة على قلوبهم ويعزز قيم التكافل الاجتماعي.


وتأتي هذه الفعاليات في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الداخلية، وتأكيدًا على أن رسالتها لا تقتصر على حفظ الأمن فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ومساندة مختلف فئات المجتمع.

وامس نظمت وزارة الداخلية معرضًا للتجهيزات والمعدات بأرض العروض في أكاديمية الشرطة، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، لتسليط الضوء على التطورات الحديثة في منظومة العمل الشرطي والخدمات الجماهيرية.

بمناسبة عيد الشرطة الـ74
ويستعرض المعرض أحدث المعدات والتقنيات الأمنية المستخدمة في مختلف قطاعات الوزارة، بما في ذلك التطويرات الخاصة بخدمات المواطنين، والتكنولوجيا الحديثة لمتابعة وتحليل المعلومات، وأنظمة الحماية المدنية، ومعدات مكافحة الجرائم والمرور، إلى جانب استحداث خدمات رقمية لتسهيل الإجراءات على الجمهور.

الداخلية تنظم معرضًا للمعدات والتجهيزات بأكاديمية الشرطة
ويشارك في المعرض عدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد العسكرية والأزهرية، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والهيئات الإعلامية والصحفية، والرياضيين والفنانين، وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والعاملين المخضرمين وأسرهم.

كما أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سلسلة من الأغاني الوطنية والعروض الموسيقية بمناسبة عيد الشرطة الـ74، لتعكس قيم الانتماء والتضحية التي جسدها رجال الأمن على مدار التاريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاطمئنان على الحالة الصحية الاحتفال بعيد الشرطة التكافل الاجتماعي الأولى بالرعاية الفئات الاولى الفئات الأولى بالرعاية الدور المجتمعى

مواد متعلقة

ضبط 21 طن دقيق مهرب و7 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة خلال 24 ساعة

إحباط محاولة جلب مخدرات بـ110 ملايين جنيه باستخدام طائرة درون

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة

ضبط صاحب نادي صحي بالقاهرة لإدارته بدون ترخيص واستغلاله في أعمال منافية

ضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوارع وميادين القاهرة الكبرى

حملات على أوكار الجريمة تضبط 207 أسلحة نارية و23 بلطجيا وهاربا من المراقبة بالمحافظات
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الطقس الآن، رمال مثارة وأتربة عالقة وانخفاض مستوى الرؤية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بنسبة نجاح 85.29%، محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

محافظ القاهرة: حرصنا على التدقيق والعدالة في لجان حصر قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية