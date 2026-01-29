ساعة الحسم تقترب، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية على الأبواب

18 حجم الخط

تعيش آلاف الأسر بمحافظة الغربية حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 في ظل استمرار أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة داخل كنترولات الإدارات التعليمية.

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالغربية أن اعتماد النتيجة أصبح وشيكا، ومن المتوقع أن يتم إعلانها رسميا خلال منتصف الأسبوع المقبل فور الانتهاء من مراجعة ورصد الدرجات بشكل كامل تمهيدا لإتاحتها أمام الطلاب.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أسدلوا الستار على امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي بأداء امتحاني العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

وفي هذا السياق أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نحو 94 ألفا و696 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة إلى جانب 5 آلاف و315 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات أُجريت بنظام “البوكليت” تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية مشددا على أن رؤساء اللجان يتحملون المسؤولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجان منذ تسلم أوراق الأسئلة وحتى نهاية اليوم الامتحاني.

كما شدد على حظر استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين مع ضرورة غلق الأبواب فور بدء الامتحان وتحقيق الانضباط الكامل والتواصل الفوري مع غرف العمليات للتعامل مع أي طوارئ.

وأكد أن الهدف الأساسي هو توفير مناخ آمن وهادئ يضمن مصلحة الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

