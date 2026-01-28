ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 114994 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1341 سائقًا، تبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 765 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأخرى تتعلق بأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 98 سائقًا، تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، وتم التحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان الانضباط المروري وحماية المواطنين.

تتضمن العقوبات التي حددها قانون المرور الجديد، المحافظة على الأرواح والمركبات، لذا حدد المشرع الحبس في بعض المخالفات التي من الممكن أن تؤدي إلى كوارث على الطرق، فيما حدد عقوبات مالية على المخالفات الأقل ضررًا.

ونظمت المادة 121 من اللائحة التنفيذية 1613 لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، العقوبات المفروضة على مخالفة قائد السيارة لـ للإشارات الضوئية التي وضعتها الإدارة العامة للمرور، لتنظيم حركة المرور وافساح المجال لمرور المواطنين من أماكن آمنة.

الإشارات الضوئية لتأمين حركة سير المركبات

نستعرض فيما يلي الإشارات الضوئية وفقا لما هو متوافق عليه عالميًّا، وبحسب ما أكده قانون المرور لخلق حالة من التناغم المروري:

-الضوء الأخضر: يعني استمرار سير المركبات

-الضوء الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.

-الضوء البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر يعني أنه على قائد المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عمودي مع الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فالمركبة أن تستمر في السير مع أخذ الحيطة والحذر من وجود مركبات قد تحركت بالفعل في الاتجاهات الأخرى.

-الضوء الأحمر المتقطع: يعني وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية وعدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ.

-الضوءالبرتقالي المتقطع: يعني السماح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين.

مخالفات مرورية لمخالفي الإرشادات المرورية

حدد قانون المرور عقوبات مخالفة الإرشادات المرورية بغرامات مالية لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه في الحالات الآتية:

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، كما يحكم في الحالة المنصوص عليها في البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.