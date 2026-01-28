الأربعاء 28 يناير 2026
حوادث

ضبط 21 طن دقيق مهرب و7 ملايين جنيه حصيلة تجارة عملة خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع  مديريات الأمن، حملاتهم لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت جهودهم خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 21 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجاري العرض على  النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق، وُجهت الحملات المكثفة لمكافحة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وبيع الدقيق بأسعار تزيد عن المقررة أو دون الإعلان عن الأسعار.
 

 ضربات أمنية متلاحقة ضد “تجار العملة” 

وفي سياق متصل، واصلت  وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة لمافيا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق الرسمي.


السوق السوداء

أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن رصد وتتبع عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات التي تخصصت في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها بعيدًا عن القنوات الشرعية.


حصيلة الضبطيات خلال 24 ساعة


وخلال حملات أمنية مكبرة شملت مختلف المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة وقُدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد على 7  ملايين جنيه.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية