مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 29 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.

كما روى أحمد بسند حسن عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال: وجبت له الجنة أو قال: حُرِّم على النار.

كما روى الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيءٌ قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك.

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

• موعد أذان العشاء بالقاهرة: 6:49 م

• موعد أذان العشاء بالإسكندرية: 6:54 م

• موعد أذان العشاء بأسوان: 6:48 م

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 5:18 ص

• الظهر: 12:08 م

• العصر: 3:08 م

• المغرب: 5:29 م

• العشاء: 6:49 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:24 ص

• الظهر: 12:13 م

• العصر: 3:12 م

• المغرب: 5:33 م

• العشاء: 6:54 م

أسوان:

• الفجر: 5:06 ص

• الظهر: 12:01 م

• العصر: 3:10 م

• المغرب: 5:33 م

• العشاء: 6:48 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:14 ص

• الظهر: 12:04 م

• العصر: 3:03 م

• المغرب: 5:24 م

• العشاء: 6:45 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، تعتبر الصلاة وسيلة للتقرب إلى الله وللدعاء وطلب العون والمغفرة. فهي تجمع بين الجسد والروح في وقت واحد، حيث يؤدي المسلم الحركات الجسدية المتمثلة في الركوع والسجود، وفي نفس الوقت يتوجه بروحه وقلبه إلى الله بالدعاء والتضرع، هذا التكامل بين الجسد والروح يعزز الشعور بالسكينة والطمأنينة.

إضافة إلى ذلك، تعزز الصلاة من الروابط الاجتماعية بين المسلمين. فصلاة الجماعة في المسجد تساهم في تعزيز التواصل والتآخي بين أفراد المجتمع. عندما يجتمع المسلمون لأداء الصلاة، يتعرفون على بعضهم البعض ويتبادلون الأخبار، مما يقوي الروابط الاجتماعية ويساهم في تحقيق الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع. صلاة الجمعة، على وجه الخصوص، تعتبر مناسبة أسبوعية يتجمع فيها المسلمون لتبادل الأخبار والتواصل، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويساهم في وحدة الصف.

