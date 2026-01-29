كشفه زوج ابنته، سر رفض عمر سليمان استعمال الهاتف في إبلاغ الرسائل لـ مبارك

18 حجم الخط

كشف عبد الحميد أحمد حمدي، زوج ابنة اللواء الراحل عمر سليمان ونجل اللواء الشهيد أحمد حمدي، عن سر عدم استخدام اللواء عمر سليمان لأي جهاز هاتف “تليفون”، عند نقل رسالة لأي مسئول، حتى عند نقله لأي رسالة للرئيس الراحل حسني مبارك.

سر رفض عمر سليمان استخدام أجهزة الهاتف في إبلاغ الرسائل

وأكد عبد الحميد أحمد حمدي أن اللواء عمر سليمان كان يعرف أن أي رسالة تمر في الهواء يمكن التقاطها، حتى على التليفون المشفر، موضحًا أن بصمة الصوت يتم التقاطها عبر الهواء.

وقال عبد الحميد أحمد حمدي، عن سر رفض عمر سليمان في نقل الرسائل عبر التليفون: “لما قريت المقال بتاع التليجراف عن تجسس الصين على تليفونات رؤساء الوزراء في بريطانيا، افتكرت يوم ما سألت عمر سليمان ليه لما بيحب يقول رسالة لحد لازم يقابله؟ حتى مع الرئيس مبارك؟”.

مخاوف عمر سليمان من استخدام الهاتف، فيتو



وعن رد اللواء عمر سليمان، قال عبد الحميد حمدي: “الرد (لعمر سليمان): أي حاجة بتعدي في الهوا هتتلقط حتى على التليفون المشفر لو عملنا إيه! بصمة الصوت بتتلقط؟ ما إحنا بنقلط كل حاجة إحنا كمان”.

وأشار عبد الحميد حمدي إلى أن “المقال الذي نُشر في التليجراف فكرني بالكلام.. الصين طلع بقالها سنين مخترقة تليفونات المحمول لمسؤولين كبار في داونينج ستريت منهم أقرب ناس لبوريس جونسون، ليز تراس، وريشي سوناك من ٢٠٢١ لـ ٢٠٢٤”.

وتابع المهندس عبد الحميد أحمد حمدي: “ووفقا للمقال العملية لسه شغالة لحد دلوقتي! والمقال بيقول إن الاختراق وصل لحد قلب داونينج ستريت، ودا معناه إنهم ممكن يكونوا بيقرأوا رسائل أو أقل تقدير يجمعوا بيانات مين بيكلم مين وفين وامتى.. ووفقا للمقال الولايات المتحدة أكدت إن العملية دي جزء من حملة تجسس عالمية باسم Salt Typhoon إعصار الملح”.

وقال عبد الحميد حمدي: “فيه انتقادات أن رئيس وزراء بريطانيا رايح الصين هذه الأيام.. فإزاي هيروح يعمل علاقات تجارية وهو عارف إن الاختراق شغال؟”.

الصين تخترق هواتف داونينج ستريت لسنوات

يذكر أن تقرير صحيفة “التليجراف” البريطانية يؤكد أن الصين تخترق هواتف داونينج ستريت لسنوات، واستهدفت عملية التجسس كبار أعضاء الحكومة، بمن فيهم مساعدو بوريس جونسون وريشي سوناك.

تجسس الصين على بريطانيا، فيتو

وكشفت صحيفة “التليجراف” أن الصين اخترقت الهواتف المحمولة لكبار المسؤولين في داونينج ستريت لعدة سنوات، من المعروف أن عملية التجسس عرضت كبار المسؤولين الحكوميين للخطر، وكشفت اتصالاتهم الخاصة لبكين.

وأكدت الصحيفة أن “قراصنة مدعومين من الصين استهدفوا هواتف بعض أقرب مساعدي بوريس جونسون، وليز تروس، وريشي سوناك بين عامي 2021 و2024، ومن غير الواضح ما إذا كان الاختراق قد شمل الهواتف المحمولة لرؤساء الوزراء أنفسهم، لكن أحد المصادر المطلعة على الاختراق قال إنه وصل “مباشرة إلى قلب داونينج ستريت””.

وأشارت مصادر استخباراتية في الولايات المتحدة إلى استمرار عملية التجسس الصينية المعروفة باسم “إعصار الملح”، مما يثير احتمال تعرض رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر وكبار موظفيه للتجسس أيضًا؛ وقد أصدر جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) تنبيهًا للبرلمان في نوفمبر 2025 بشأن خطر التجسس من جانب الصين، وفقًا لـ “التليجراف”.

تعريض الأمن القومي البريطاني للخطر

واتهم حزب العمال الحكومة بتعريض الأمن القومي البريطاني للخطر من خلال اتخاذ موقف متساهل تجاه النشاط الصيني العدائي على أمل الحصول على اتفاقيات تجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

رئيس وزراء بريطانيا مع الرئيس الصيني، فيتو

ويثير الهجوم احتمال أن يكون الجواسيس الصينيون قد قرأوا الرسائل النصية أو استمعوا إلى المكالمات التي شملت كبار المسؤولين في الحكومة، وقد يكون المتسللون قد تمكنوا من الوصول إلى البيانات الوصفية، مما يكشف عن هوية الأشخاص الذين كان المسؤولون على اتصال بهم وعدد مرات الاتصال، بالإضافة إلى بيانات الموقع الجغرافي التي توضح أماكن تواجدهم التقريبية.

وشكل اختراق داونينج ستريت جزءًا من عملية تجسس عالمية قامت بها بكين استهدفت دولًا متعددة، بما في ذلك الولايات المتحدة والأعضاء الثلاثة الآخرين في تحالف الاستخبارات “العيون الخمس”: أستراليا وكندا ونيوزيلندا، ويعود تاريخ هذه الاختراقات إلى عام 2021 على الأقل، لكن وكالات الاستخبارات لم تكتشفها إلا في عام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.