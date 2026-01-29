الخميس 29 يناير 2026
صحة ومرأة

طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة

فطائر الهوت دوج
فطائر الهوت دوج
مع برودة الطقس في فصل الشتاء، نبحث دائما عن وجبات سريعة التحضير، دافئة، ومشبعة تمنحنا الإحساس بالراحة والدفء.

وفطائر الهوت دوج بالجبن من أفضل الاختيارات لعشاء شتوي مميز، فهي تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير، كما يعشقها الكبار والصغار ويمكن تقديمها مع أكثر من إضافة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل فطائر الهوت دوج بالجبن.

مكونات عمل فطائر الهوت دوج:-

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب حليب دافئ

ربع كوب زيت نباتي

بيضة واحدة (اختياري لنعومة أكثر)

مكونات الحشوة

هوت دوج مقطع أنصاف أو شرائح

جبن موزاريلا أو رومي مبشورة

جبن شيدر

فلفل رومي مقطع صغير

زيتون شرائح حسب الرغبة

طريقة عمل فطائر الهوت دوج بالجبن 
طريقة عمل فطائر الهوت دوج بالجبن 

طريقة عمل فطائر الهوت دوج بالجبن:-

  • في وعاء عميق، نضع الحليب الدافئ مع السكر والخميرة ونقلب جيدا، ثم نترك الخليط 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
  • نضيف الزيت والبيضة إن استخدمت ونقلب.
  • نضيف الدقيق والملح تدريجيا مع العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
  • نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
  • بعد تخمير العجينة، نقسمها إلى كرات متوسطة الحجم.
  • نفرد كل كرة على شكل دائرة أو مستطيل حسب الرغبة.
  • نضع قطعة هوت دوج وكمية مناسبة من الجبن في المنتصف.
  • نغلق العجينة جيدا ونشكلها على هيئة فطيرة.
  • نرص الفطائر في صينية مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة.
  • ندهن وجه الفطائر بصفار بيضة مع ملعقة حليب.
  • يمكن رش سمسم أو حبة البركة لإضافة نكهة مميزة.
  • نخبز الفطائر في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
  • تُقدم ساخنة مع الكاتشب أو المايونيز.
    بجانب طبق شوربة دافئة مثل شوربة العدس أو الكريمة، أو مع كوب شاي أو كاكاو ساخن لعشاء شتوي مثالي.
  • لنجاح الفطائر، تأكدي من أن الحليب دافئ وليس ساخن حتى لا تفسد الخميرة.
  • استخدام جبن جيدة الذوبان يعطي قواما وطعما أفضل.
  • يمكن حفظ الفطائر في الفريزر وتسخينها وقت الحاجة.
  • إضافة رشة زعتر أو بابريكا تعطي نكهة شتوية رائعة.
طريقة عمل فطاير الجبنة بالزعتر، عجينة هشة ولذيذة

طريقة تجهيز فطائر محشية، للتفريز استعدادا لشهر رمضان

الجريدة الرسمية