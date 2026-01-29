حسن عبد الله يكشف جهود البنك المركزي لإجهاض عمليات الاحتيال المالي

18 حجم الخط

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن جهود البنك نحو إجهاض عمليات احتيال مالي خلال العام الماضي 2025.

وقال عبد الله إنه تم إجهاض تلك العمليات بقيمة 4 مليارات جنيه فى 2025، وذلك فى إطار الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من المؤسسات المالية.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن استمرار التداعيات الخاصة بالأزمات الاقتصادية العالمية والتطور التكنولوجي المتسارع يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ورفع مستوى التأمين، ورفع القدرات البشرية العاملة في هذا المجال وتعزيز التنسيق بين الأجهزة لضمان سلامة المعاملات المالية.

ويعقد اتحاد المصارف العربية، اليوم الخميس، ولمدة 3 أيام، النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال بالأقصر.

ومن جانب آخر شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للمصرفيين تحت مظلة الأكاديمية الرقمية "Digital Academy" التي أطلقتها "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري، بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وترسيخا لرؤية التطوير المستدام وتعزيزًا للقدرات التكنولوجية والابتكارية للعاملين في القطاع المصرفي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة لميس رجب نائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة، وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد عبد العزيز حجازي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والمهندس محمد الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجاز للاستشارات.

