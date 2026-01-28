الأربعاء 28 يناير 2026
تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوارع وميادين القاهرة الكبرى

شهدت  حالة المرور في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية ملحوظة على معظم المحاور والطرق الرئيسية، مع وجود كثافات متوسطة في بعض المناطق، تزامنًا مع انتشار أمني مكثف لرجال المرور لتنظيم الحركة ومنع التكدسات.

الحالة المرورية في القاهرة

سجلت محاور القاهرة الرئيسية تباطؤ حركة المرور على كورنيش النيل، وطريق صلاح سالم، ومحور النصر، فيما ظهرت كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر وشارع رمسيس وميدان العباسية وشارع شبرا مصر خلال فترات الذروة الصباحية، مع انتظام الحركة بشارع التحرير ومنطقة وسط البلد.

الحالة المرورية في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، شهد محور 26 يوليو وشارع الهرم وفيصل حركة مرورية منتظمة نسبية، بينما لوحظت كثافات متوسطة أعلى مناطق الدقي والمهندسين وميدان الجلاء، إلى جانب انتظام الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري في الاتجاهين.

الحالة المرورية في القليوبية

أما في  محافظة القليوبية، فانتظمت حركة السير على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة  طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، مع سيولة نسبية بمناطق بنها وشبرا الخيمة، وسط متابعة مستمرة من رجال المرور للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث.

جهود الإدارة العامة للمرور

وتواصل  الإدارة العامة للمرور نشر الأوناش والدوريات المرورية على الطرق والمحاور الحيوية، بهدف تحقيق الانضباط المروري وتسهيل حركة المواطنين، مع مناشدة السائقين بالالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم.

