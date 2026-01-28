إحباط محاولة جلب مخدرات بـ110 ملايين جنيه باستخدام طائرة درون

18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابي دولي شديد الخطورة كان يسعى لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 110 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن التشكيل العصابي يضم 21 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بينهم 18 يحملون جنسيات دولية مختلفة، وكانوا يخططون لجلب المخدرات عبر المدقات الجبلية والدروب الصحراوية بالحدود الجنوبية للبلاد تمهيدًا للإتجار بها داخل السوق المحلي.

خطة الضبط والأكمنة

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لهم، أسفرت عن ضبطهم بحوزتهم:

قرابة 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة تشمل كوكايين، بودر، هيدرو، وحشيش وآيس وكمية من الأقراص المخدرة، وتُقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 110 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك

