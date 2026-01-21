الأربعاء 21 يناير 2026
رياضة

لقطات من تقديم عمرو الجزار لاعبا في النادي الأهلي (فيديو وصور)

عمرو الجزار
عمرو الجزار
نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو وعددا من الصور من تقديم عمرو الجزار لاعبا في صفوف الفريق بعد التعاقد معه لمدة 4 سنوات ونصف خلال انتقالات يناير الجاري.

وأعلن النادي الأهلي رسميا، التعاقد مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الجارية، في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

شاهد الفيديو من هنا

وأنهى الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة مع إدارة البنك الأهلي، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التعاقدية، ليصبح عمرو الجزار لاعبا في صفوف الفريق.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي  مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 

الجمعة  الموافق 23 يناير الجاري: موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني، والتي تقام في تمام الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كما تقام مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب دار السلام بتنزانيا.

وفي الجولة الخامسة من دور المجموعات، يلتقي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، في مباراة تقام بالجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 7 فبراير الجاري.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن موعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي يستضيف خلالها الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي على استاد القاهرة الدولي، في انتظار تحديدها خلال الفترة المقبلة.

الأهلي عمرو الجزار النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

