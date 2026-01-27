موعد مباراتي منتخب مصر القادمتين أمام السعودية وإسبانيا والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، خلال الفترة القادمة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتضمن برنامج إعداد منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026، خوض الفريق مباراتين وديتين من العيار الثقيل، خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم، الذي يقام في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة مصر والسعودية

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن استعدادات كلا المنتخبين لبطولة كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

كما يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، في ودية ثانية أمام نظيره منتخب إسبانيا، يوم 30 من الشهر نفسه على نفس الملعب.

القنوات الناقلة لمباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا

من المقرر، أن تنقل مباراتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا، عبر شبكة قنوات الكاس القطرية، كما تنقلها قناة أون سبورت المصرية

موعد إنطلاق فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم

فيما أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم عن مهرجان قطر لكرة القدم 2026 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس. وسيضم المهرجان مباراة كأس فيناليسيما 2026، إلى جانب عدد من المباريات الدولية التي تجمع نخبة من المنتخبات، استعدادًا لمشاركتها في بطولة كأس العالم أمريكا 2026، بما يتيح لها الوقوف على جاهزيتها الفنية والتنافسية قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

يذكر أن منتخب مصر حل في المركز الرابع خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أقيمت بالمغرب، بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع، أمام نيجيريا،،وانتهت بفوز نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء.

