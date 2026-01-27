مبلغ ضخم للاعب، حكم وشيك من اتحاد الكرة لصالح زيزو ضد الزمالك

18 حجم الخط

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أحمد سيد زيزو كان النجم الأول في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعب خلال اللقاء، سواء على مستوى التسجيل أو صناعة اللعب.

تألق زيزو أمام وادي دجلة

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»، إن زيزو قدم مباراة استثنائية، وسجل هدفًا رائعًا، إلى جانب صناعته لهدف أجمل لمحمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب يثبت في كل مباراة قيمته الفنية الكبيرة داخل الملعب.

40 مليون تعويض متوقع لزيزو من الزمالك

وأضاف شبانة أن زيزو بات قريبًا من حسم قضيته ضد نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، متوقعًا حصوله على تعويض مالي لا يقل عن 40 مليون جنيه، في تطور قانوني مهم لصالح اللاعب.

وأوضح شبانة، أن أهداف محمود حسن تريزيجيه، ساهمت في تعويض غياب التعاقد مع مهاجم صريح خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن أن اللاعب يتحمل عبئًا هجوميًا كبيرًا داخل الفريق.

إمام عاشور، فيتو

أفضل خط دفاع في مصر

وتابع شبانة تصريحاته قائلًا: «أي خط دفاع يستطيع إيقاف الثلاثي إمام عاشور وزيزو وتريزيجيه سيكون بلا شك أفضل دفاع في مصر»، في إشارة إلى القوة الهجومية الضاربة للأهلي.

كما أشاد بأداء فريق وادي دجلة، مؤكدًا أنه فريق منظم وليس سهلًا على الإطلاق، خاصة بعد فوزه على الزمالك وتعادله مع بيراميدز، وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون مباراة صعبة على الأهلي، لاسيما في ظل وجود مدرب واحد للفريق هو محمد الشيخ، الذي يمتلك أفكارًا فنية تتناسب مع إمكانيات لاعبيه.

تألق ياسين مرعي أمام وادي دجلة

وأثنى شبانة على المدافع ياسين مرعي، مؤكدًا أنه خلال عام واحد سيكون من أفضل مدافعي مصر، ومتوقعًا انضمامه لمنتخب مصر والمشاركة في كأس العالم، نظرًا لامتلاكه رؤية جيدة داخل الملعب، إلى جانب إجادته اللعب بالقدم اليسرى.

واختتم شبانة تصريحاته بالإشادة باللاعب مروان عثمان، واصفًا إياه بالجرأة والثقة، ومؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية مميزة، تجعله قادرًا على صناعة الأهداف والتسجيل، ليصبح أحد الأسماء الواعدة خلال الفترة المقبلة.

