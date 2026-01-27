الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبلغ ضخم للاعب، حكم وشيك من اتحاد الكرة لصالح زيزو ضد الزمالك

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو
18 حجم الخط

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أحمد سيد زيزو كان النجم الأول في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعب خلال اللقاء، سواء على مستوى التسجيل أو صناعة اللعب.

تألق زيزو أمام وادي دجلة

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»، إن زيزو قدم مباراة استثنائية، وسجل هدفًا رائعًا، إلى جانب صناعته لهدف أجمل لمحمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن اللاعب يثبت في كل مباراة قيمته الفنية الكبيرة داخل الملعب.

40 مليون تعويض متوقع لزيزو من الزمالك

وأضاف شبانة أن زيزو بات قريبًا من حسم قضيته ضد نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، متوقعًا حصوله على تعويض مالي لا يقل عن 40 مليون جنيه، في تطور قانوني مهم لصالح اللاعب.

وأوضح شبانة، أن أهداف محمود حسن تريزيجيه، ساهمت في تعويض غياب التعاقد مع مهاجم صريح خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن أن اللاعب يتحمل عبئًا هجوميًا كبيرًا داخل الفريق.

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

أفضل خط دفاع في مصر 

وتابع شبانة تصريحاته قائلًا: «أي خط دفاع يستطيع إيقاف الثلاثي إمام عاشور وزيزو وتريزيجيه سيكون بلا شك أفضل دفاع في مصر»، في إشارة إلى القوة الهجومية الضاربة للأهلي.

كما أشاد بأداء فريق وادي دجلة، مؤكدًا أنه فريق منظم وليس سهلًا على الإطلاق، خاصة بعد فوزه على الزمالك وتعادله مع بيراميدز، وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون مباراة صعبة على الأهلي، لاسيما في ظل وجود مدرب واحد للفريق هو محمد الشيخ، الذي يمتلك أفكارًا فنية تتناسب مع إمكانيات لاعبيه.

تألق ياسين مرعي أمام وادي دجلة

وأثنى شبانة على المدافع ياسين مرعي، مؤكدًا أنه خلال عام واحد سيكون من أفضل مدافعي مصر، ومتوقعًا انضمامه لمنتخب مصر والمشاركة في كأس العالم، نظرًا لامتلاكه رؤية جيدة داخل الملعب، إلى جانب إجادته اللعب بالقدم اليسرى.

واختتم شبانة تصريحاته بالإشادة باللاعب مروان عثمان، واصفًا إياه بالجرأة والثقة، ومؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية مميزة، تجعله قادرًا على صناعة الأهداف والتسجيل، ليصبح أحد الأسماء الواعدة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو أحمد سيد زيزو الأهلي إمام عاشور تريزيجيه

مواد متعلقة

رد فعل سيد عبدالحفيظ بعد إهدار زيزو فرصة هدف أمام وادى دجلة (فيديو)

زيزو رجل مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

تقاضى مستحقاته من رجل أعمال، الزمالك ينفي أحقية زيزو في 85 مليون جنيه

سيناريو زيزو، حسام عبد المجيد يقترب من الرحيل عن الزمالك في يناير
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد خلال الانتقالات الشتوية

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية