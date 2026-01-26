الإثنين 26 يناير 2026
الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

أنهى الجهاز الإداري للنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى تنزانيا استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها يوم 31 يناير الجاري في رابع مواجهات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

وتطير بعثة الأهلي إلي تنزانيا على متن طائرة خاصة في التاسعة صباح الخميس المقبل. 

 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة وادي دجلة المرتقبة غدا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث يجتمع ييس توروب مدرب الأهلي مع جهازه المعاون الليلة لوضع خطة مباراة الغد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة وادي دجلة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يعود الأهلي لمنافساتها بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في المغرب وتُوِّج بها المنتخب السنغالي للمرة الثانية في تاريخه. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق وادي دجلة، غدا الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره يانج إفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدفي النادي الأهلي في شباك نظيره يانج إفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4 والدقيقة 75.

 

 

 

 

