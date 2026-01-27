الأهلي ينهي صفقة هادي رياض من بتروجت والإعلان خلال ساعات (خاص)

18 حجم الخط

أنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نادي بتروجت على ضم المدافع هادي رياض، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل استكمال منافسات الموسم الجاري.

وعلمت فيتو من مصادرها الخاصة، أن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع إدارة بتروجت على كافة تفاصيل الصفقة، سواء المادية أو التعاقدية، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة



وفاز الأهلي أمام دجلة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة لحساب الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

1 سيراميكا كليوباترا 32 نقطة ( 14 مباراة)

2 بيراميدز 27 نقطة ( 12 مباراة )

3 الأهلي 26 نقطة ( 13 مباراة )

4 وادي دجلة 23 نقطة ( 15 مباراة )

5 الزمالك 22 نقطة ( 12 مباراة )

6 المصري 20 نقطة ( 12 مباراة )

7 زد 20 نقطة ( 14 مباراة )

8 إنبي 19 نقطة ( 12 مباراة )

9 سموحة 19 نقطة ( 13 مباراة )

10 بتروجيت 19 نقطة ( 14 مباراة )

11 الجونة 18 نقطة ( 13 مباراة )

12 البنك الأهلي 13 17 نقطة

13 مودرن سبورت 13 17 نقطة

14 غزل المحلة 16 نقطة ( 14 مباراة )

15 المقاولون العرب 13 نقطة ( 15 مباراة)

16 حرس الحدود 13 نقطة ( 14 مباراة )

17 فاركو 12 نقطة ( 14 مباراة )

18 طلائع الجيش 11 نقطة ( 14 مباراة )

19 كهرباء الاسماعيلية 15 11 نقطة ( 15 مباراة )

20 الإسماعيلي 10 نقاط ( 14 مباراة )

21 الاتحاد السكندري 8 نقاط ( 14 مباراة)

