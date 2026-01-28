ليفربول وبرشلونة وآرسنال والزمالك، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات القوية في الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري السعودي للمحترفين.. وأبرزها مباراة الزمالك أمام بتروجيت.

الدوري المصري الممتاز

الزمالك ضد بتروجيت - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1

بيراميدز ضد الجونة - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 2

المصري البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد كوبنهاجين - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

إنتراخت فرانكفورت - توتنهام هوتسبير - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 1

كلوب بروج ضد مارسيليا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 3

موناكو ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 2

باير ليفركوزن ضد فياريال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 7

نابولي ضد تشيلسي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

مانشستر سيتي ضد جالاتا سراي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

أتليتكو مدريد ضد جليمت - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 5

ليفربول ضد كاراباج أجدام - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

أياكس أمستردام ضد أولمبياكوس - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 8

بروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

أتلتيك بلباو ضد سبورتنج لشبونة - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 6

بنفيكا ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

إيندهوفن ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 4

سان جيلواز ضد أتالانتا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 9

أرسنال ضد كايرات - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 9 HD

الدوري السعودي

النجمة ضد الرياض - الساعة 5:20 مساء - قناة ثمانية 1

أهلي جدة ضد الإتفاق - الساعة 7:30 مساء - قناة 1

الفيحاء ضد الخليح - الساعة 7:30 مساء - قناة ثمانية 2

