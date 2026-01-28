الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي

أشرف داري، فيتو
كشف زهير داري، والد اللاعب أشرف داري، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن مستقبل نجله مع النادي الأهلي، موجّهًا انتقادات حادة لبعض وسائل الإعلام بسبب ما وصفه بترويج أخبار مغلوطة تسببت في أزمات نفسية للاعب.

 

حظرت 30 صحفيًّا بسبب الشائعات

وقال والد داري، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية في الساعات الماضية وحظرت حوالي 30 صحفيًّا بسبب الأخبار المغلوطة".

وتابع:" أنا حزين من الحال الذي به الصحافة المصرية، لقد تسببوا في أزمات نفسية كبيرة لـ أشرف داري من خلال نقل أخبار مغلوطة عنه تتعلق بإصابته في بعض الأوقات التي كان فيها في كامل عافيته مع الأهلي".

 

نحترم الأهلي بشدة ونجلي غادر الأهلي إعارة

وأكمل: "نحترم النادي الأهلي بشدة واتفقنا معه على خروج أشرف داري من النادي على سبيل الإعارة، ونمتلك عرضين من فرنسا، وأخر في هولندا، وعرضين من الخليج، وسنحدد وجهتنا في الفترة المقبلة وذلك بالتنسيق عن طريق النادي الأهلي، حتى الآن خيار فسخ التعاقد "غير مطروح".

وأتم:" أشرف داري يحترم النادي الأهلي وجماهيره ويرغب الآن في الخروج بشكل جيد من النادي".

ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن