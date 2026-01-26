ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

18 حجم الخط

تواصل مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات أعمال تصحيح أوراق امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تمهيدًا لإعلان النتائج رسميًا عقب الانتهاء من المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور.



وأكدت مصادر تعليمية أن أعمال التصحيح تتم داخل الكنترولات وفق نماذج إجابة معتمدة، مع التشديد على مراجعة جميع أوراق الإجابة أكثر من مرة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، وعدم وجود أي أخطاء في الرصد.



إعلان النتائج بشكل تدريجي



وأوضحت المصادر أن نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية سيتم إعلانها بشكل تدريجي من محافظة لأخرى، فور اعتمادها رسميًا من المحافظ أو وكيل وزارة التربية والتعليم المختص بكل محافظة، مشيرة إلى أن كل مديرية لها جدولها الزمني الخاص.



طرق الاستعلام عن النتيجة



ومن المقرر أن يتم إتاحة النتائج للطلاب وأولياء الأمور من خلال المدارس التابع لها الطالب، أو المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم أو المحافظات، أو الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتم الاستعلام باستخدام رقم الجلوس أو الاسم وفق النظام المعمول به في كل محافظة.



موقف التظلمات



وبشأن التظلمات، أكدت مديريات التعليم أنه سيتم فتح باب التظلم على النتائج عقب إعلانها مباشرة، وفق الضوابط المحددة، مع إتاحة الفرصة للطالب وولي أمره للاطلاع على ورقة الإجابة حال التقدم بالتظلم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن لا يتم إعلان أي نتيجة قبل اعتمادها رسميًا، مطالبة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الروابط غير الرسمية، والاكتفاء بالمصادر المعتمدة فقط.

