الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

الاستعلام عن النتيجة
الاستعلام عن النتيجة
18 حجم الخط
ads

تواصل مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات أعمال تصحيح أوراق امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تمهيدًا لإعلان النتائج رسميًا عقب الانتهاء من المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور.
 

وأكدت مصادر تعليمية أن أعمال التصحيح تتم داخل الكنترولات وفق نماذج إجابة معتمدة، مع التشديد على مراجعة جميع أوراق الإجابة أكثر من مرة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، وعدم وجود أي أخطاء في الرصد.
 

إعلان النتائج بشكل تدريجي
 

وأوضحت المصادر أن نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية سيتم إعلانها بشكل تدريجي من محافظة لأخرى، فور اعتمادها رسميًا من المحافظ أو وكيل وزارة التربية والتعليم المختص بكل محافظة، مشيرة إلى أن كل مديرية لها جدولها الزمني الخاص.
 

طرق الاستعلام عن النتيجة
 

ومن المقرر أن يتم إتاحة النتائج للطلاب وأولياء الأمور من خلال المدارس التابع لها الطالب، أو المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم أو المحافظات، أو الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتم الاستعلام باستخدام رقم الجلوس أو الاسم وفق النظام المعمول به في كل محافظة.
 

موقف التظلمات
 

وبشأن التظلمات، أكدت مديريات التعليم أنه سيتم فتح باب التظلم على النتائج عقب إعلانها مباشرة، وفق الضوابط المحددة، مع إتاحة الفرصة للطالب وولي أمره للاطلاع على ورقة الإجابة حال التقدم بالتظلم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن لا يتم إعلان أي نتيجة قبل اعتمادها رسميًا، مطالبة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الروابط غير الرسمية، والاكتفاء بالمصادر المعتمدة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعلان نتيجة صفوف النقل إعلان النتائج أعمال التصحيح امتحانات صفوف النقل مراجعة مديريات التربية والتعليم رقم الجلوس الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

أبرز تعليمات كتيب الثانوية العامة 2026 للطلاب قبل الامتحانات

التعليم تعلن بدء توزيع كتيب تعليمات الثانوية العامة 2026

ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر

أخبار مصر اليوم: قرار جمهوري بإنشاء جامعة ريفال سوهاج، التحفظ على عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بحي الهرم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على هذه السواحل

"البيئة" تضبط صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض

ضبط مصنع عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي بحي الهرم

محافظ الجيزة: إضافة 16 سريرًا جديدًا للرعاية المركزة بمستشفى الحوامدية

استمارة الثانوية العامة 2026، التعليم توجه الطلاب بسرعة التسجيل قبل غلق الموقع

ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية