محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعة ورصف طريق طراد النيل بالعياط بطول 1.5 كم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال توسعة ورصف القطاعات المنهارة بطريق طراد النيل بقرية كفر شحاتة التابعة لمركز العياط، وذلك بطول 1.5 كيلومتر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال الجارية تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير شبكة الطرق الداخلية والرئيسية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب توفير عوامل الأمان والسلامة المرورية لمستخدمي الطريق، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.



وأوضح المحافظ أن طريق طراد النيل يُعد من المحاور الحيوية التي تخدم عددًا كبيرًا من القرى والعزب بمركز العياط، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن استدامة الطريق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.



أعمال تطوير طريق طراد النيل

ومن جانبها، أشارت المهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، إلى أن أعمال التطوير تشمل إصلاح القطاعات المتهالكة، والتوسعة، وإعادة الرصف بالكامل، مع مراعاة الاشتراطات الفنية الخاصة بعوامل الأمان المروري، مؤكدة أن المديرية تتابع التنفيذ ميدانيًا لضمان جودة الأعمال.



وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطرق، باعتباره أحد أهم المحاور الداعمة للتنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.

