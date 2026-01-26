أخبار مصر اليوم: تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة.. وزيرة التضامن تفتتح مجمع رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بعين شمس..الحكومة تبحث الاستعدادات النهائية للمرحلة الثانية من حياة كريمة

18 حجم الخط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم،

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي الإعاقة بعين شمس، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء مهندس عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف المجمع إلى توفير رعاية شاملة للأبناء من ذوي الإعاقة بدون أهلية، وتمكينهم من التمتع بحياة كريمة ومستقرة، وتعزيز قدراتهم على الاندماج في المجتمع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لبحث الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة، واستعدادات بدء المرحلة الثانية، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع المُوسع يأتي اتصالًا بالمُتابعة الدورية لموقف تنفيذ الأعمال ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري الانتهاء منها والتسليم الفوري للمشروعات المُنتهية لبدء تشغيلها وتقديم الخدمات للمواطنين.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة التوسعات لتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء شملت 40 محطة على مختلف الجهود، وكذلك مد خطوط بأطوال 194 ألف كيلو متر على شبكة التوزيع، وبأطوال 5610 كم بشبكة النقل.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إطلاق دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي في مصر، باعتباره أول إطار وطني شامل وموحد يهدف إلى ترسيخ قيم الأمانة العلمية، وتعزيز جودة البحث العلمي، وضمان حوكمة الممارسات الأكاديمية داخل الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية

ويمثل هذا الدليل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ينتقل بمجالات البحث العلمي من الاعتماد على الاجتهادات الفردية والمعايير غير الموحدة إلى منظومة وطنية متكاملة قائمة على قواعد واضحة، وإجراءات مؤسسية مستدامة، تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليًا بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و34 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى رمال مثارة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على المحافظات الشمالية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار غدًا، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون خفيفة على المحافظات الداخلية والسواحل الشمالية وبكميات بسيطة.

