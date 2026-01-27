موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 الترم الأول

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ومراجعة الدرجات بدقة، وذلك تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأكدت المديرية أن لجان التصحيح تواصل عملها داخل الكنترولات، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية والسرية التامة في مراجعة أوراق الإجابة، لضمان حصول كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.



وشددت مديرية التعليم بالجيزة على ضرورة منح المصححين الوقت الكافي لمراجعة جميع نماذج الإجابة، وتلافي أي أخطاء محتملة في رصد الدرجات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن حقوق الطلاب كاملة.



موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

وأوضحت المديرية أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2025 / 2026 – الفصل الدراسي الأول سيتم فور الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا، على أن تكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور عبر القنوات الرسمية المعتمدة.



وناشدت مديرية التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والمديرية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو خروج النتيجة بصورة دقيقة وعادلة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب.



