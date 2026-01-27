الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية،
نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ومراجعة الدرجات بدقة، وذلك تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

وأكدت المديرية أن لجان التصحيح تواصل عملها داخل الكنترولات، مع الالتزام الكامل بمعايير الدقة والشفافية والسرية التامة في مراجعة أوراق الإجابة، لضمان حصول كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.
 

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على ضرورة منح المصححين الوقت الكافي لمراجعة جميع نماذج الإجابة، وتلافي أي أخطاء محتملة في رصد الدرجات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن حقوق الطلاب كاملة.
 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

وأوضحت المديرية أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2025 / 2026 – الفصل الدراسي الأول سيتم فور الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية واعتمادها رسميًا، على أن تكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
 

وناشدت مديرية التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة والمديرية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو خروج النتيجة بصورة دقيقة وعادلة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2026 نتيجة إعدادية الجيزة الترم الأول مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة اعتماد نتيجة الإعدادية بالجيزة كنترول الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعة ورصف طريق طراد النيل بالعياط بطول 1.5 كم

أخبار مصر اليوم: تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة.. وزيرة التضامن تفتتح مجمع رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بعين شمس..الحكومة تبحث الاستعدادات النهائية للمرحلة الثانية من حياة كريمة

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

أبرز تعليمات كتيب الثانوية العامة 2026 للطلاب قبل الامتحانات

التعليم تعلن بدء توزيع كتيب تعليمات الثانوية العامة 2026

ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر

أخبار مصر اليوم: قرار جمهوري بإنشاء جامعة ريفال سوهاج، التحفظ على عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بحي الهرم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على هذه السواحل

"البيئة" تضبط صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب

انخفاض كبير بدرجات الحرارة وأمطار، تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

باستثناء الكندوز الصغير، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بهذه السواحل غدا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026 الترم الأول

اليوم، ختام الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب في العاصمة الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

معنى الرجز، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة المدثر

المزيد
الجريدة الرسمية