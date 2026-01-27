الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق نشب في محل بويات بالمنوفية

السيطره على حريق
السيطره على حريق نشب في محل بويات بالمنوفية
18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطره على حريق هائل نشب في محل بويات بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

وكان قد تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق في محل بويات بقرية رملة الأنجب التابعة لدائرة المركز.

ودفعت الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق وجاري معرفه السبب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

نصائح الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدام الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

أما إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يُعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الحماية المدنية اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية المنوفية مديرية أمن المنوفية مركز أشمون

مواد متعلقة

إحالة المتهم بقتل 3 أطفال داخل عقار مهجور بالمنوفية إلى المحاكمة الجنائية

تنفيذ 336 مشروعا اقتصاديا بتمويل من صندوق التنمية المحلية بالمنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعتي تزوير وتلاعب في محررات رسمية بشبين الكوم وتلا للنيابة

مؤشرات ونسب النجاح الأولية لنتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2026

أهالى شبرا زنجى بالمنوفية يستعدون لتشييع جنازة أم وأطفالها الأربعة ضحايا تسريب الغاز (فيديو)

جنايات شبين الكوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل زوجته وطفلها بزنارة إلى 16 مارس

مالحقوش يفرحوا، حريق يلتهم جهاز عروسة بالمنوفية أثناء نقله لسوهاج

ضبط 17 طن أسمدة مجهولة المصدر وتطهير 353 كم من المساقي في المنوفية
ads

الأكثر قراءة

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

سميح ساويرس يكشف صفات شقيقيه نجيب وناصف (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية