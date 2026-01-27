السيطرة على حريق نشب في محل بويات بالمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطره على حريق هائل نشب في محل بويات بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بنشوب حريق في محل بويات بقرية رملة الأنجب التابعة لدائرة المركز.

ودفعت الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق وجاري معرفه السبب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

نصائح الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية ، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدام الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

أما إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يُعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

