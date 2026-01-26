الإثنين 26 يناير 2026
محافظ المنوفية يحيل واقعتي تزوير وتلاعب في محررات رسمية بشبين الكوم وتلا للنيابة

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، إحالة واقعتي تزوير وتلاعب في محررات رسمية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها القانونية.

إحالة الواقعتين بناءا على تقارير قانونية

وأوضح محافظ المنوفية أن قرار الإحالة جاء بناء على مذكرات مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، والوحدات المحلية لمركزي ومدينتي شبين الكوم وتلا، بعد فحص دقيق للمستندات محل الواقعتين.

تزوير في ترخيص بناء بمركز تلا

وكشفت أعمال الفحص عن وجود شبهة تزوير في مستندات ترخيص بناء خاصة بأحد المواطنين بمركز تلا، حيث قام بإضافة دور جديد بالمبنى على خلاف الثابت برخصة البناء، بهدف الحصول على مركز قانوني بدون وجه حق، وتمكينه من استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون.

خطاب مزور للتصالح بشبين الكوم

وفي واقعة أخرى، تبين وجود شبهة تزوير في أصل خطاب وارد من إحدى الجهات الرسمية، يخص مواطنًا من قرية بخاتي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث حاول استخدام الخطاب المزور وإرفاقه ضمن مستندات ملف التصالح الخاص به، لتغيير الحقيقة وتضليل لجنة التظلمات وإكسابه حقا غير مشروع.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حرصه الكامل على مكافحة كافة أوجه الفساد، والتصدي بكل حزم للمخالفين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بالمحررات الرسمية بقصد الغش والتدليس أو تحقيق منافع غير شرعية، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على الجميع.

