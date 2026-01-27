الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ 336 مشروعا اقتصاديا بتمويل من صندوق التنمية المحلية بالمنوفية

تنفيذ 336 مشروعًا
تنفيذ 336 مشروعًا اقتصاديا بتمويل من صندوق التنمية المحلية
18 حجم الخط

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا حول جهود وأداء مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية خلال عام 2025.

 

حيث تم تمويل 336 مشروعًا اقتصاديا في مجالات إنتاجية متنوعة تشمل الصناعي والزراعي والتجاري وغيرها من مجالات العمل المتاحة للشباب، بإجمالي تمويل بلغ 5 ملايين و317 ألف جنيه.

 


دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية المستدامة


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية من خلال التوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


المحافظ: تذليل العقبات وتعظيم الاستفادة


وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذه البرامج تعزز بشكل ملموس جهود المحافظة في دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موجها بضرورة تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، والمتابعة الميدانية لما تم إنجازه على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، تأكيدًا على توجه الدولة نحو الإنتاج وتنفيذ رؤية مصر 2030.


قروض ميسرة ودعم دخل الأسرة الريفية


وأكد المحافظ أهمية هذه المشروعات الاقتصادية في دعم خطط الدولة للتنمية بالقرى والنجوع، من خلال منح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات تعتمد على موارد البيئة المحلية، بما يساهم في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.


دعوة للمواطنين للاستفادة من البرامج التمويلية


وفي ختام البيان، ناشدت محافظة المنوفية المواطنين الراغبين في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية، التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابعين لها لاستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة، مع التأكيد على استمرار المتابعة والدعم لكافة المشروعات الممولة والجاري تمويلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنوفية رؤية مصر 2030 دعم المشروعات الصغيرة

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يحيل واقعتي تزوير وتلاعب في محررات رسمية بشبين الكوم وتلا للنيابة

مؤشرات ونسب النجاح الأولية لنتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2026

أهالى شبرا زنجى بالمنوفية يستعدون لتشييع جنازة أم وأطفالها الأربعة ضحايا تسريب الغاز (فيديو)

جنايات شبين الكوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل زوجته وطفلها بزنارة إلى 16 مارس

مالحقوش يفرحوا، حريق يلتهم جهاز عروسة بالمنوفية أثناء نقله لسوهاج

ضبط 17 طن أسمدة مجهولة المصدر وتطهير 353 كم من المساقي في المنوفية

المتهم بقتل زوجته وطفلها ينهار بالبكاء أمام المحكمة بالمنوفية

سر غامض بين الأب والمتهم، والدة قاتل أطفال المنوفية تكشف كواليس جديدة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة على كورنيش مطروح

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

التقرير السري لحكومة مدبولي

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية