تنفيذ 336 مشروعا اقتصاديا بتمويل من صندوق التنمية المحلية بالمنوفية

18 حجم الخط

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا حول جهود وأداء مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية خلال عام 2025.

حيث تم تمويل 336 مشروعًا اقتصاديا في مجالات إنتاجية متنوعة تشمل الصناعي والزراعي والتجاري وغيرها من مجالات العمل المتاحة للشباب، بإجمالي تمويل بلغ 5 ملايين و317 ألف جنيه.



دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية المستدامة



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية من خلال التوسع في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



المحافظ: تذليل العقبات وتعظيم الاستفادة



وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذه البرامج تعزز بشكل ملموس جهود المحافظة في دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موجها بضرورة تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، والمتابعة الميدانية لما تم إنجازه على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، تأكيدًا على توجه الدولة نحو الإنتاج وتنفيذ رؤية مصر 2030.



قروض ميسرة ودعم دخل الأسرة الريفية



وأكد المحافظ أهمية هذه المشروعات الاقتصادية في دعم خطط الدولة للتنمية بالقرى والنجوع، من خلال منح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات تعتمد على موارد البيئة المحلية، بما يساهم في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.



دعوة للمواطنين للاستفادة من البرامج التمويلية



وفي ختام البيان، ناشدت محافظة المنوفية المواطنين الراغبين في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية، التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابعين لها لاستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة، مع التأكيد على استمرار المتابعة والدعم لكافة المشروعات الممولة والجاري تمويلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.