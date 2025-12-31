تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار نشب حريق داخل محل أسفله بالمرج

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار الذي شهد حريق داخل محل قطع غيار دراجات نارية بمنطقة المرج، لبيان مدى تأثر العقار بالحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ملابسات حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج



وكشفت المعاينة أن الحريق نشب داخل محل قطع غيار دراجات نارية فى شارع مؤسسة الزكاة بجوار مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم شرطة المرج.

وأشارت المعاينة إلى أن الحريق أسفر عن تفحم محل قطع غيار دراجات نارية بالكامل، على مساحة (10) أمتار تقريبًا، بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من طابق واحد.



وأكدت المعاينة، أن الحريق لم يسفر عن وجود مصابين أو محتجزين ودون خسائر بشرية.



وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل محل قطع غيار دراجات نارية بمنطقة المرج.



حريق محل قطع غيار دراجات نارية بالمرج



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل قطع غيار دراجات نارية بشارع مؤسسة الزكاة بجوار مستشفى اليوم الواحد بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وخزان إطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

