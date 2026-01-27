آخر تطورات ملف حسام عبد المجيد في الزمالك

الثلاثاء 27 يناير 2026
كشف مصدر بالزمالك، أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق لم يتلقَّ حتى الآن أي عروض رسمية من أندية خارجية، رغم وجود اهتمامات سابقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد المصدر أن اللاعب أبدى رغبته في خوض تجربة الاحتراف حال وصول عرض مناسب، وفي حال عدم وصول عروض رسمية خلال الفترة المقبلة سيتم عقد جلسة لتجديد تعاقده مع الزمالك خلال أيام.

علي جانب آخر، توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده والاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي أن جميع التفاصيل الأساسية الخاصة بالعقد الجديد تم الاتفاق عليها، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية.

مدة التعاقد مع أحمد حمدي قيد الحسم

وأوضحت المصادر أن مدة عقد أحمد حمدي الجديد قد تكون موسمين أو ثلاثة مواسم، حيث سيتم حسم المدة النهائية خلال الجلسة المرتقبة بين اللاعب ومسؤولي النادي، والمقرر عقدها خلال أيام قليلة.

الجريدة الرسمية