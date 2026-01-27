واقعة المنشفة، رئيس لجنة حكام الكاف يدين حارس السنغال

18 حجم الخط

تحدث أوليفييه سافاري، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن موقف واضح تجاه الجدل الذي أثاره وضع "المنشفة" خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي جمع بين منتخب المغرب البلد المضيف والسنغال.

وشهدت المواجهة توترا ملحوظا بين لاعبي الفريقين إثر محاولة إبعاد المنشفة التابعة لحارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي من منطقة المرمى، حيث تدخل لاعبو المنتخب المغربي لإزالتها.

سافاري ينتقد تصرف حارس مرمى منتخب السنغال

وأكد سافاري، في تصريحات أدلى بها لقناة شبكة قنوات "Canal+ Sport Afrique" الفرنسية: "ينبغي أن تبقى المنشفة بعيدة تماما عن حارس المرمى، لأن وجودها قد يعيق سير اللعب أو يؤثر عليه".

وأوضح: "المنشفة لا تُعد جزءا من المعدات الرسمية لأي لاعب، وفي حال نشوب خلاف حولها داخل الملعب، يتعين إزالتها فورا، إذ قد تترك أثرا مباشرا أو غير مباشر على مجريات المباراة".

وأضاف: "وضع المنشفة داخل أرضية الملعب يُعتبر تصرفا غير مقبول، وقد يُنظر إليه على أنه محاولة للتدخل في مسار اللقاء أو التأثير على توازنه".

منتخب السنغال ينتزع اللقب للمرة الثانية في تاريخه

وكان منتخب السنغال قد نجح في انتزاع اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية التي شهدت لحظات مثيرة للجدل، أبرزها احتساب ركلة جزاء لصالح "أسود الأطلس" في الدقائق الأخيرة.

وأثار قرار الحكم احتجاجا شديدا من جانب الجهاز الفني السنغالي، الذي طالب لاعبيه بالانسحاب من الملعب، قبل أن يتدخل النجم ساديو ماني ليعارض ذلك ويحث زملاءه على استئناف اللعب.

