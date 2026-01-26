أبرز تعليمات كتيب الثانوية العامة 2026 للطلاب قبل الامتحانات

18 حجم الخط

يُعد كتيب التعليمات الخاص بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة المرجع الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة التربية والتعليم لتنظيم إجراءات التقدم للامتحانات وسيرها داخل اللجان، ويشمل مجموعة من التعليمات الملزمة للطلاب، والتي يجب الالتزام بها بدقة لتجنب أي مشكلات قد تصل إلى الحرمان من الامتحان.



أولًا: تعليمات خاصة بتسجيل الاستمارة

ضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية في الموعد المحدد دون تأخير. التأكد من صحة البيانات الشخصية (الاسم – الرقم القومي – الشعبة – المواد). مراجعة الاستمارة جيدًا قبل الطباعة واعتمادها من المدرسة. يتحمل الطالب المسئولية الكاملة عن أي خطأ في البيانات بعد اعتماد الاستمارة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لدخول الامتحان

أصل بطاقة رقم قومي سارية. رقم الجلوس المعتمد من المدرسة. الالتزام بالحضور في اللجنة المحددة دون محاولة تغيير مقر اللجنة.



ثالثًا: تعليمات دخول لجنة الامتحان



الحضور قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ. يمنع دخول لجنة الامتحان بعد الوقت المحدد لبدء الامتحان. الالتزام بالجلوس في المكان المخصص لكل طالب داخل اللجنة.



رابعًا: المحظورات داخل لجان الامتحان



يمنع منعًا باتًا اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية. حظر إدخال الكتب أو المذكرات أو أي أوراق غير مصرح بها. يمنع التحدث بين الطلاب أو محاولة الغش بأي وسيلة. مخالفة التعليمات تعرض الطالب للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للامتحانات.



خامسًا: التعامل مع كراسة الأسئلة والإجابة



عدم الكتابة في كراسة الأسئلة إلا في الأماكن المخصصة. الالتزام بتعليمات الملاحظين ورئيس اللجنة. تسليم ورقة الإجابة في نهاية الوقت المخصص للامتحان.



سادسًا: المسؤولية القانونية والانضباط



الطالب مسئول عن الحفاظ على هدوء اللجنة وعدم إثارة أي مشكلات. أي محاولة للإخلال بنظام الامتحان تُعد مخالفة صريحة للوائح. يتم تطبيق القوانين المنظمة للامتحانات دون استثناءات. التزام مبكر لتجنب المشكلات



وأكد مختصون أن الالتزام بتعليمات كتيب الثانوية العامة منذ مرحلة تسجيل الاستمارة وحتى آخر يوم امتحان يُجنب الطالب الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤثر على مستقبله الدراسي، مشددين على أهمية الاطلاع على الكتيب فور توزيعه بالمدارس.



