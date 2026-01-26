الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أبرز تعليمات كتيب الثانوية العامة 2026 للطلاب قبل الامتحانات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
18 حجم الخط
ads

يُعد كتيب التعليمات الخاص بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة المرجع الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة التربية والتعليم لتنظيم إجراءات التقدم للامتحانات وسيرها داخل اللجان، ويشمل مجموعة من التعليمات الملزمة للطلاب، والتي يجب الالتزام بها بدقة لتجنب أي مشكلات قد تصل إلى الحرمان من الامتحان.
 

أولًا: تعليمات خاصة بتسجيل الاستمارة 

  1. ضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية في الموعد المحدد دون تأخير.
  2. التأكد من صحة البيانات الشخصية (الاسم – الرقم القومي – الشعبة – المواد).
  3. مراجعة الاستمارة جيدًا قبل الطباعة واعتمادها من المدرسة.
  4. يتحمل الطالب المسئولية الكاملة عن أي خطأ في البيانات بعد اعتماد الاستمارة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لدخول الامتحان 

  1. أصل بطاقة رقم قومي سارية.
  2. رقم الجلوس المعتمد من المدرسة.
  3. الالتزام بالحضور في اللجنة المحددة دون محاولة تغيير مقر اللجنة.
     

ثالثًا: تعليمات دخول لجنة الامتحان
 

  1. الحضور قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.
  2. يمنع دخول لجنة الامتحان بعد الوقت المحدد لبدء الامتحان.
  3. الالتزام بالجلوس في المكان المخصص لكل طالب داخل اللجنة.
     

رابعًا: المحظورات داخل لجان الامتحان
 

  1. يمنع منعًا باتًا اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية.
  2. حظر إدخال الكتب أو المذكرات أو أي أوراق غير مصرح بها.
  3. يمنع التحدث بين الطلاب أو محاولة الغش بأي وسيلة.
  4. مخالفة التعليمات تعرض الطالب للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للامتحانات.
     

خامسًا: التعامل مع كراسة الأسئلة والإجابة
 

  1. عدم الكتابة في كراسة الأسئلة إلا في الأماكن المخصصة.
  2. الالتزام بتعليمات الملاحظين ورئيس اللجنة.
  3. تسليم ورقة الإجابة في نهاية الوقت المخصص للامتحان.
     

سادسًا: المسؤولية القانونية والانضباط
 

  1. الطالب مسئول عن الحفاظ على هدوء اللجنة وعدم إثارة أي مشكلات.
  2. أي محاولة للإخلال بنظام الامتحان تُعد مخالفة صريحة للوائح.
  3. يتم تطبيق القوانين المنظمة للامتحانات دون استثناءات.
  4. التزام مبكر لتجنب المشكلات
     

وأكد مختصون أن الالتزام بتعليمات كتيب الثانوية العامة منذ مرحلة تسجيل الاستمارة وحتى آخر يوم امتحان يُجنب الطالب الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤثر على مستقبله الدراسي، مشددين على أهمية الاطلاع على الكتيب فور توزيعه بالمدارس.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستمارة الالكترونية التربية والتعليم امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية شهادة إتمام الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم وزارة التربية

مواد متعلقة

التعليم تعلن بدء توزيع كتيب تعليمات الثانوية العامة 2026

ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر

أخبار مصر اليوم: قرار جمهوري بإنشاء جامعة ريفال سوهاج، التحفظ على عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بحي الهرم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على هذه السواحل

"البيئة" تضبط صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض

ضبط مصنع عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي بحي الهرم

محافظ الجيزة: إضافة 16 سريرًا جديدًا للرعاية المركزة بمستشفى الحوامدية

استمارة الثانوية العامة 2026، التعليم توجه الطلاب بسرعة التسجيل قبل غلق الموقع

ضبط 27 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بأوسيم
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

سعر طن الأرز اليوم الإثنين 26-1-2026 في السوق المحلي

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية